Цитата: Anna Болейн:

Сейчас мало таких мужчин,кто рвет жилы и хочет ,что то добиться в своей жизни ,потому как женщины стали сильнее мужчин и большинство сейчас слабаки и лентяи.



Полностью с вами согласна.

Я ранее тоже шашкой махала

Тип всё сама могу,а даже радиатор отопления установлю.

А сейчас ,фигужки,мужики на то и созданы

Чтобы я себя женщиной чувствовала

И потом,очень оказывается приятно,

Когда мужик на себя берёт ответственность и

Мужскую работу на свои плечи.

За что примного уважаю таких мужчин.