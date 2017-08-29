Чаще всего в Россию приезжают абитуриенты из стран СНГ, особенно – из Казахстана.

Казахстан уже несколько лет является лидером по числу студентов, обучающихся в российских вузах.

Сообщается, что в ближайшее время планируется упростить правила въезда и выезда иностранных студентов, трудоустройства и стажировок во время их обучения в России.