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§ NG.kz
20-летний комбайнер погиб в Костанайской области: парню жаткой отрезало обе ноги
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29431
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.08.17 - 13:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Двадцатилетнему комбайнеру из села Тайсойган Узункольского района Костанайской области во время уборки жаткой отрезало обе ноги.
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тётя Соня
Re: 20-летний комбайнер погиб в Костанайской области: парню...




Отправлено: 29.08.17 - 13:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот до чего доводит пренебрежение техники безопасности.

§ лимон
Re: 20-летний комбайнер погиб в Костанайской области: парню...
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 469
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 29.08.17 - 14:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
за помощника комбайнера так то комбайнер должен отвечать, тем более проверку подвижных агрегатов, и за ТБ комбайнер расписывается, а не помощник
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Бывалый
Re: 20-летний комбайнер погиб в Костанайской области: парню...




Отправлено: 29.08.17 - 15:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
При схожих обстоятельствах несколько лет назад погиб и отец молодого человека.
Убило наповал.

§ Сергей_я
Re: 20-летний комбайнер погиб в Костанайской области: парню...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2105
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 29.08.17 - 15:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мда, и отец и сын...Ужас
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§ Доктор СИЗО
Re: 20-летний комбайнер погиб в Костанайской области: парню...
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3913
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 29.08.17 - 16:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
за помощника комбайнера так то комбайнер должен отвечать, тем более проверку подвижных агрегатов, и за ТБ комбайнер расписывается, а не помощник

-это только на словах.... фактически они работают в разные смены....а две категории придуманы, что бы платить разную зарплату.... пока у малого не прорежутся зубки, что бы за себя....
-комбайн опасная штука.... знал очень опытного комбайнера.... он закончил регулировку комбайна.... включил все на холостой ход....пошел садиться в кабину.... в темноте наступил на сурчинную ногу.... потерял равновесие....его кинуло на мотовило....потом на шнек.... он не растерялся и вырвался из агрегата... но ногу ампутировали почти всю.... все разбило в дребезги...
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§ Змея Подколодная
Re: 20-летний комбайнер погиб в Костанайской области: парню...
Змея Подколодная


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Сообщений: 291
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 29.08.17 - 16:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сколько смертей последнее время....., именно на производстве, надо как то усилить контроль по ТБ. А то расписываются в журнале для галочки, до первого несчастного случая...
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Товарищ Ын
Re: 20-летний комбайнер погиб в Костанайской области: парню...




Отправлено: 29.08.17 - 21:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А за штурвалом комбайна и в том и в другом случае не один ли был комбайнер?
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