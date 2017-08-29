Цитата: лимон:

за помощника комбайнера так то комбайнер должен отвечать, тем более проверку подвижных агрегатов, и за ТБ комбайнер расписывается, а не помощник

-это только на словах.... фактически они работают в разные смены....а две категории придуманы, что бы платить разную зарплату.... пока у малого не прорежутся зубки, что бы за себя....

-комбайн опасная штука.... знал очень опытного комбайнера.... он закончил регулировку комбайна.... включил все на холостой ход....пошел садиться в кабину.... в темноте наступил на сурчинную ногу.... потерял равновесие....его кинуло на мотовило....потом на шнек.... он не растерялся и вырвался из агрегата... но ногу ампутировали почти всю.... все разбило в дребезги...