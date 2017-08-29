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§ Vital
Устали от плохих дорог? Жалуйтесь!
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4599
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 29.08.17 - 16:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Придуприждать надо я с телепона уже штук 30-40. Выкинул. Память нужна для более нужных тем.
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Товарищ Ын
Устали от плохих дорог? Жалуйтесь!




Отправлено: 29.08.17 - 20:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ольга Колоколова:
"Гостевая книга" (14-15 стр). Там мы публикуем наиболее интересные ваши посты. Вот и в теме недели хотели выдать колонку самых ярких постов про наши дороги. Конкретные, а не вообще о гадкости жизни).


Ну дык надо тогда перечислить хорошие дороги - список будет весьма краток.
А про остальные коротко информировать население - ужосна... :lol:
Печатать сие в гостевой не надо! :oops:
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