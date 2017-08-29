Цитата: Ольга Колоколова:

"Гостевая книга" (14-15 стр). Там мы публикуем наиболее интересные ваши посты. Вот и в теме недели хотели выдать колонку самых ярких постов про наши дороги. Конкретные, а не вообще о гадкости жизни).



Ну дык надо тогда перечислить хорошие дороги - список будет весьма краток.

А про остальные коротко информировать население - ужосна...

Печатать сие в гостевой не надо!