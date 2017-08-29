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≡ В Костанае начался судебный процесс над стрелявшим в глаз 13-летней девочке Арзу Гаджиевым		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В Костанае начался судебный процесс над стрелявшим в глаз 13-летней девочке Арзу Гаджиевым
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29431
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.08.17 - 19:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
«Это событие сломало мне жизнь!», - заявила на первом заседании сегодня, 29 августа, Валентина БУДЗЕВИЧ. Девочка перенесла 5 операций, пулю из глаза ей смогли достать только через год после выстрела – 26 июля 2017 года.
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§ Undead
Re: В Костанае начался судебный процесс над стрелявшим в глаз...
Undead


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 873
Регистрация: 23.08.08
Отправлено: 29.08.17 - 19:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
полицейские показывали ей видео из блога Арзу Гаджиева, на котором Арзу и Алексей Кремзер баловались пистолетом – стреляли друг другу в спину и по кошкам

Статья 276. Жестокое обращение с животными

1. Жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель или увечье, если это деяние совершено из хулиганских побуждений, или с применением садистских методов, или в присутствии малолетних, -

наказывается штрафом в размере от ста до двухсот месячных расчетных показателей, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до одного года.

2. То же деяние, совершенное группой лиц, или группой лиц по предварительному сговору, или организованной группой, или неоднократно, -

наказывается штрафом в размере от пятисот до восьмисот месячных расчетных показателей либо исправительными работами на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок до двух лет.

Надеюсь, это тоже добавят. Но только если на видео есть доказательства гибели или увечья кошки.
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У6
Re: В Костанае начался судебный процесс над стрелявшим в глаз...




Отправлено: 29.08.17 - 19:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Судя по всему, сторона защиты пытается доказать, что Арзу Гаджиев не знал о возрасте Валентины. Я чет не понял, а че можно стрелять в совершеннолетних?! Я б на месте отца этой девочки, задавил бы этого нелюдя на авто, причем пару раз туда и обратно переехал бы. И сказал бы что это было нечаяно, я незнал его возраста. Зато отомстил бы за дочь.

((
Re: В Костанае начался судебный процесс над стрелявшим в глаз...




Отправлено: 29.08.17 - 20:38
Комментарий удален модератором.

Читатель 1
Re: В Костанае начался судебный процесс над стрелявшим в глаз...




Отправлено: 29.08.17 - 20:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мда, сложная история....малолетки со своими понтами и соцсетями "доигрались"

пэтриот
Re: В Костанае начался судебный процесс над стрелявшим в глаз...




Отправлено: 29.08.17 - 20:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ничего не понял- если я курю и пью , можно стрелять? Бред ! Какая разница , это не повод стрелять ( помнится одна компашка хотела очистить город от бомжей , обливала их бензином и поджигали. Модем не пропустит как я их назвал).
И вообще пусть отвечает за содеянное , девочка если и ,,баловалась,, сигаретами - не повод за это лишать глаза.

Товарищ Ын
Re: В Костанае начался судебный процесс над стрелявшим в глаз...




Отправлено: 29.08.17 - 20:57
Комментарий удален модератором.

ТАНОМИ
Re: В Костанае начался судебный процесс над стрелявшим в глаз...




Отправлено: 29.08.17 - 21:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:"Свидетель Олег Федоров, который признался, что является другом старшего брата Арзу, дал Валентине не очень лестную характеристику."
Да,да, в неё можно стрелять - она пьёт, курит, в 5-ть утра в компании кричит возле 6-этажки! По этой логике, что тогда можно делать с недорослями, которые, не утруждая размышлениями свои убогие мозги, стреляют в людей и кошек?

§ Валентин
Re: В Костанае начался судебный процесс над стрелявшим в глаз...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6626
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 29.08.17 - 21:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Свидетель Олег Федоров, который признался, что является другом старшего брата Арзу, дал Валентине не очень лестную характеристику. - Она общалась с людьми постарше. Как и все подрастающее поколение, выпивает и курит.


Правильно понимаю, это, по мнению свидетеля Олега Фёдорова, означает что в глаз девочке выстрелить было вполне допустимо?
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