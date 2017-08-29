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§ NG.kz
В МОН РФ рассказали, почему казахстанские абитуриенты уезжают учиться в Россию
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29431
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.08.17 - 16:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Основные причины роста спроса на российское высшее образование назвал замдиректора Центра социологических исследований МОН РФ Александр Арефьев. Cообщается, что в ближайшее время планируется упростить правила въезда и выезда иностранных студентов, трудоустройства и стажировок во время их обучения в России.


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§ Змея Подколодная
Re: В МОН РФ рассказали, почему казахстанские абитуриенты...
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 291
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 29.08.17 - 16:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Чаще всего в Россию приезжают абитуриенты из стран СНГ, особенно – из Казахстана.

Цитата:
Казахстан уже несколько лет является лидером по числу студентов, обучающихся в российских вузах.

От оно че, Михалыч))))
Цитата:
Сообщается, что в ближайшее время планируется упростить правила въезда и выезда иностранных студентов, трудоустройства и стажировок во время их обучения в России.

А вот это попробуйте)))) Ждем-с)
Профайл

FOMA
Re: В МОН РФ рассказали, почему казахстанские абитуриенты...




Отправлено: 29.08.17 - 20:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Казахстан уже несколько лет является лидером по числу студентов, обучающихся в российских вузах. В 2015-2016 учебном году в российских вузах насчитывалось 73 455 студентов, приехавших из Казахстана.

Интересно а Казахстан понимает что 90% окончивших ВУЗы в России там и останутся работать, жить и размножаться? В этом году только стал замечать как мало молодежи возрастом 20 лет. Необратимый процесс ...

Товарищ Ын
Re: В МОН РФ рассказали, почему казахстанские абитуриенты...




Отправлено: 29.08.17 - 21:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Перефразируя знаменитую фразу -
-Молодеж бежит?
-Все бегут!
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