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≡ 40 000 тенге должен заплатить стоматолог жительнице Костаная, пострадавшей от его непрофессионализма		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
40 000 тенге должен заплатить стоматолог жительнице Костаная, пострадавшей от его непрофессионализма
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29431
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.08.17 - 09:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как сообщает пресс-служба Костанайского областного суда, 34-летняя жительница Костаная подала в суд на частную клинику. Женщина получила 2 шрама на лице из-за непрофессионализма врача-стоматолога.
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неравнодушный
Re: 40 000 тенге должен заплатить стоматолог жительнице...




Отправлено: 29.08.17 - 19:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В данной статье представлена только версия пациента.При детальном рассмотрении этого случая скорее всего выяснилось:1.Плохая гигиена полости рта,2.Несвоевременное обращение в клинику по поводу заболевания.3.Несоблюдение или неправильное выполнение постоперационных(после удаления зуба) назначений врача.4.кроме того при сложном удалении назначают повторный осмотр на следующий день.
Если у пациента есть вопросы по компетентности конкретного врача имеется заведующий(более знающий все тонкости лечебного искусства,чем например более вышестоящее руководство мед.учреждения),в обязанности которого входит контроль за качеством лечения и который обязательно не только разберётся,но и проведёт все необходимые лечебные действия,чтобы не допустить или минимизировать все осложнения.
А вообще надо следить за зубами и обращаться к стоматологам не когда приспичит,а 2 раза в год! Кроме того зубов не один,у некоторых молодых даже 32 встречаются. :lol: Возможно ,что в больницу она попала вообще из-за другого зуба.И ротовая полость взрослого человека к сожалению не самое чистое место...Стоматологи Костаная одни из лучших в стране.По себе знаю!И все знакомые с России и Германии и из других стран лечатся у нас в городе!

* drakon
Re: 40 000 тенге должен заплатить стоматолог жительнице...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11772
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 29.08.17 - 19:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Ога, ваши как лечили у нас зубы, так и продолжают.

Золотые - хочу! ... :-s
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