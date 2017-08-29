неравнодушный Re: 40 000 тенге должен заплатить стоматолог жительнице... #15







Отправлено: - 19:06 В данной статье представлена только версия пациента.При детальном рассмотрении этого случая скорее всего выяснилось:1.Плохая гигиена полости рта,2.Несвоевременное обращение в клинику по поводу заболевания.3.Несоблюдение или неправильное выполнение постоперационных(после удаления зуба) назначений врача.4.кроме того при сложном удалении назначают повторный осмотр на следующий день.

Если у пациента есть вопросы по компетентности конкретного врача имеется заведующий(более знающий все тонкости лечебного искусства,чем например более вышестоящее руководство мед.учреждения),в обязанности которого входит контроль за качеством лечения и который обязательно не только разберётся,но и проведёт все необходимые лечебные действия,чтобы не допустить или минимизировать все осложнения.

А вообще надо следить за зубами и обращаться к стоматологам не когда приспичит,а 2 раза в год! Кроме того зубов не один,у некоторых молодых даже 32 встречаются. Возможно ,что в больницу она попала вообще из-за другого зуба.И ротовая полость взрослого человека к сожалению не самое чистое место...Стоматологи Костаная одни из лучших в стране.По себе знаю!И все знакомые с России и Германии и из других стран лечатся у нас в городе!