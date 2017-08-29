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≡ Завотделением Костанайской психбольницы Зауреш Изалдина обвиняется в организации еще одного убийства - подробности из зала суда		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Завотделением Костанайской психбольницы Зауреш Изалдина обвиняется в организации еще одного убийства - подробности из зала суда
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29431
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.08.17 - 12:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вместе с председателем АСПЭК Рашидой Сандыбаевой киллеры должны были убить главврача Костанайской областной психбольницы Бакытжана Койшина. За смерть двух человек Зауреш Изалдина пообещала исполнителям $100 000. Эти и другие шокирующие подробности громкого дела прозвучали сегодня, 29 августа, на предварительном слушании в Специализированном межрайонном уголовном суде Костанайской области.
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Бывалый
Re: Завотделением Костанайской психбольницы Зауреш Изалдина...




Отправлено: 29.08.17 - 15:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
учитель вряд ли "закажет" завуча или директора

Не факт.
Цитата:
лимон:
или строитель, если захочет подняться на место бригадира, не станет его валить

Станет.
Только не в смысле причинения смерти.
А уж подставить-то подставит как пить дать.
Ты, что, думаешь просто так начальник местного паровозного депо давеча от души звезданул своему заму?

§ Тюльпанчик
Re: Завотделением Костанайской психбольницы Зауреш Изалдина...
Тюльпанчик


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 393
Регистрация: 06.04.13
Отправлено: 29.08.17 - 17:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Как жить то с этим им, родственникам?

А, может быть, это тот случай, когда яблоко от яблони...
Хотя не знаю, ох, как стыдно мне было бы на месте родственников. Детям отсюда нужно куда подальше...
Профайл

ТАНОМИ
Re: Завотделением Костанайской психбольницы Зауреш Изалдина...




Отправлено: 29.08.17 - 17:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прямо криминальный авторитет со своей "бригадой". Даже быть наводчицей не брезговала. Ну и следующий этап - заказные убийства. Ни перед чем не остановилась! Такая страсть к наживе? Вовремя остановили. Страшно даже представить, что бы она делала, оставшись безнаказанной, на должности главврача да ещё с такими "исполнителями" . Как-то не вяжется с образом женщины.

1117
Re: Завотделением Костанайской психбольницы Зауреш Изалдина...




Отправлено: 29.08.17 - 18:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Житель Солнца:
дочь уважаемого Куаныша Исмагуловича?

А ему и не стыдно ,.уселся рядом с защитниками ,.вот оно общество ...Он её ещё и защищает ...

Ерлан
Re: Завотделением Костанайской психбольницы Зауреш Изалдина...




Отправлено: 29.08.17 - 18:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не верю, что все это в нашем городе!

азат
Re: Завотделением Костанайской психбольницы Зауреш Изалдина...




Отправлено: 29.08.17 - 18:33
Комментарий удален модератором.

Buba
Re: Завотделением Костанайской психбольницы Зауреш Изалдина...




Отправлено: 29.08.17 - 18:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Шок после всего что прочитал. Идет полная деградация народа . Жизнь уже ни чего не стоит и стоит после этого жить богато если у нас в стране тебя просто могут убить. Я не удивлюсь что ее отмажут якобы ее просто какой то дядя загипнотезировал и она исполняла чей то приказ и как всегда не установленного лица . У нас сейчас это в тренде в судах . почитайте про наркобаронов .

андрей
Re: Завотделением Костанайской психбольницы Зауреш Изалдина...




Отправлено: 29.08.17 - 19:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пациент псих.больницы прораб на строй.фирме ....!!!!! А можно название этой фирмы , что бы избежать пользование объектами их труда ??????
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