NG.kz В Казахстане открылся Банк низкообогащённого урана МАГАТЭ



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 16:57 Нурсултан Назарбаев в режиме онлайн принял участие в церемонии открытия первого на территории Казахстана здания банка низкообогащенного урана (НОУ) МАГАТЭ.Это событие состоялось в Международный день борьбы против ядерных испытаний, который принят в ООН.

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