Buba Re: Завотделением Костанайской психбольницы Зауреш Изалдина... #21







Отправлено: - 18:39 Шок после всего что прочитал. Идет полная деградация народа . Жизнь уже ни чего не стоит и стоит после этого жить богато если у нас в стране тебя просто могут убить. Я не удивлюсь что ее отмажут якобы ее просто какой то дядя загипнотезировал и она исполняла чей то приказ и как всегда не установленного лица . У нас сейчас это в тренде в судах . почитайте про наркобаронов .