drakon Re: Моя Деревенька и её окрестности. #6994





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Регистрация: 31.07.10 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:31 А вот в Парке нашего райцентра

На этом месте был Монастырский Огород



когда то.Сейчас уже нет монашек у нас,



Только такие остались...

Тоже когда то красивые были...



[Исправлено: drakon, 29.08.2017 - 16:04]