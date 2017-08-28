архимед Re: Концепцию дальнейшей модернизации системы социального... #13







Отправлено: - 17:24 Не нужно изобретать колесо! Нужно дать возможность государству разрешать эту проблему просто: трудоспособному члену семьи, который по психическому и физическому состоянию может ухаживать за своим нетрудоспособным, пожилым родственником, которые в силу болезни, возраста не могут ухаживать за собой определить ежемесячный денежный оклад в размере 50 000 тенге и зачесть это как трудовой стаж, который будет ему засчитываться при назначении пенсии! Вот тогда это можно признать как социальную защиту! Государству люди с ограниченными возможностями, инвалиды не нужны, поскольку они "дармоеды", так хотя государство даст членам их семей поддерживать другу друга путем введения заработной платы по уходу за пожилым членом семьи(80 лет и более), инвалидом детства, инвалидом производства 1,2 группы, и время по уходу вписать в трудовую книжку! Коляски, слуховые аппараты должны приобретать члены семьи при 50 % участии деньгами государстве, если инвалидами стали в результате трудовой деятельности! Если они инвалиды детства, то государство выделяет средства по медицинскому заключению, что это средство поможет инвалиду в какой-то мере восстановится и участвовать в производственной или общественной жизни, дающей ему заработок, чтобы они не сидел на шее государства и членах семьи! Если же инвалидом стал в силу своей вины, то уход осуществляет один из членов семьи, которому выплачивать 30 000 тенге в месяц, с включением периода ухода как трудовой стаж! И вообще в стране пора дать возможность частным лицам открывать частные дома по оказанию социальной помощи, при условии преференции по налогу!