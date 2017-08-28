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§ NG.kz
Концепцию дальнейшей модернизации системы социального обслуживания обсудили в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29430
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.08.17 - 19:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Особый интерес участники обсуждения проявили к положениям проекта, способствующим созданию малых домов социального обслуживания. В них люди, нуждающиеся в соцподдержке, будут находиться в привычной для них домашней обстановке.
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Шульц
Re: Концепцию дальнейшей модернизации системы социального...




Отправлено: 28.08.17 - 19:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Цели концепции: совершенствованию тарифной системы соцуслуг,

поясните что за тарифная система услуг, непонятно

димон
Re: Концепцию дальнейшей модернизации системы социального...




Отправлено: 28.08.17 - 19:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
по любому надо обсудить, а то!

§ сайлау курманов
Re: Концепцию дальнейшей модернизации системы социального...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2076
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 28.08.17 - 21:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
выкрутилсяКод:
предложил такого рода вопросы систематизировать
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Полтора Иван
Re: Концепцию дальнейшей модернизации системы социального...




Отправлено: 28.08.17 - 23:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
- У нас приобрели слуховые аппараты, которые никому не помогают, - привела пример Колоскова.
Производства России..о чём можно рассуждать...Лучше бы купили китайские...

Читатель 1
Re: Концепцию дальнейшей модернизации системы социального...




Отправлено: 28.08.17 - 23:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как называют людей, "толкущих воду в ступе"??

Бывалый
Re: Концепцию дальнейшей модернизации системы социального...




Отправлено: 29.08.17 - 08:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Читатель 1:
Как называют людей, "толкущих воду в ступе"??

Форумчане НГ.

Гость
Re: Концепцию дальнейшей модернизации системы социального...




Отправлено: 29.08.17 - 09:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Читатель 1:
Как называют людей, "толкущих воду в ступе"??

Чиновники.

serg
Re: Концепцию дальнейшей модернизации системы социального...




Отправлено: 29.08.17 - 09:23
Комментарий удален модератором.

§ Vradon
Re: Концепцию дальнейшей модернизации системы социального...
Vradon


(Пользователи)
Сообщений: 24
Регистрация: 10.05.17
Отправлено: 29.08.17 - 10:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Необходимая идея создания малых домов социального обслуживания. Вот это действительно стоящее предложение.
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§ Vradon
Re: Концепцию дальнейшей модернизации системы социального...
Vradon


(Пользователи)
Сообщений: 24
Регистрация: 10.05.17
Отправлено: 29.08.17 - 10:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:Читатель 1:
Как называют людей, "толкущих воду в ступе"??


Цитата:
Бывалый:Форумчане НГ.


Это 5
:lol:
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§ Trueman4400
Re: Концепцию дальнейшей модернизации системы социального...
Trueman4400


(Пользователи)
Сообщений: 9
Регистрация: 12.01.16
Отправлено: 29.08.17 - 11:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

в Костанае тоже есть предприниматели, готовые открыть такое же учреждение, но только при участии городского акимата


На своем опыте знаю, что наши предприниматели, ипэшники, частники охотно помогают социально незащищенному населению. Акимат конечно должен поощрять такие дествия и таких людей.
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ГостьЯ
Re: Концепцию дальнейшей модернизации системы социального...




Отправлено: 29.08.17 - 11:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Trueman4400:
На своем опыте знаю, что наши предприниматели, ипэшники, частники охотно помогают социально незащищенному населению. Акимат конечно должен поощрять такие дествия и таких людей.

Полностью согласна...
У нас приобрели слуховые аппараты, которые никому не помогают, - привела пример Колоскова.
Может, был заводской брак, всякое бывает, можно же было договориться и вернуть.

архимед
Re: Концепцию дальнейшей модернизации системы социального...




Отправлено: 29.08.17 - 17:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не нужно изобретать колесо! Нужно дать возможность государству разрешать эту проблему просто: трудоспособному члену семьи, который по психическому и физическому состоянию может ухаживать за своим нетрудоспособным, пожилым родственником, которые в силу болезни, возраста не могут ухаживать за собой определить ежемесячный денежный оклад в размере 50 000 тенге и зачесть это как трудовой стаж, который будет ему засчитываться при назначении пенсии! Вот тогда это можно признать как социальную защиту! Государству люди с ограниченными возможностями, инвалиды не нужны, поскольку они "дармоеды", так хотя государство даст членам их семей поддерживать другу друга путем введения заработной платы по уходу за пожилым членом семьи(80 лет и более), инвалидом детства, инвалидом производства 1,2 группы, и время по уходу вписать в трудовую книжку! Коляски, слуховые аппараты должны приобретать члены семьи при 50 % участии деньгами государстве, если инвалидами стали в результате трудовой деятельности! Если они инвалиды детства, то государство выделяет средства по медицинскому заключению, что это средство поможет инвалиду в какой-то мере восстановится и участвовать в производственной или общественной жизни, дающей ему заработок, чтобы они не сидел на шее государства и членах семьи! Если же инвалидом стал в силу своей вины, то уход осуществляет один из членов семьи, которому выплачивать 30 000 тенге в месяц, с включением периода ухода как трудовой стаж! И вообще в стране пора дать возможность частным лицам открывать частные дома по оказанию социальной помощи, при условии преференции по налогу!

Гость
Концепцию дальнейшей модернизации системы социального обслуживания обсудили в Костанае




Отправлено: 29.08.17 - 18:07
Комментарий проходит проверку.
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