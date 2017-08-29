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Куратор темы: drakon
Vit
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 29.08.17 - 00:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Почему полицейские? Обычные : Grevesmühlen 8-) Цитата:
drakon:
Полицейский или его дочка?


Почему полицейские? Обычные : Grevesmühlen 8-)

Vit
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 29.08.17 - 00:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
не могу скидывать линки, но сам можешь в гугл набрать : Polizeikennzeichen
и будешь знать как они выглядят и чем отличаются по землям 8-)

§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11771
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 29.08.17 - 11:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Почему полицейские? Обычные : Grevesmühlen 8-)

Алекс,потому,что - это личная машина полицейского.
Раньше у него был СМАРТИК -белого цвета.
На них он ездит на работу,устанавливает
видеофиксаторы по району...
:lol: :oops:
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11771
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 29.08.17 - 15:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А вот в Парке нашего райцентра
На этом месте был Монастырский Огород

когда то.Сейчас уже нет монашек у нас,

Только такие остались... :lol:
Тоже когда то красивые были... :oops: :-o

[Исправлено: drakon, 29.08.2017 - 16:04]
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§ Обликоморале
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3651
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 29.08.17 - 16:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А в это время в Дрездене, что бы не смущать мигрантов приодели статую.
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§ Доктор СИЗО
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3913
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 29.08.17 - 16:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
На них он ездит на работу,устанавливает
видеофиксаторы по району.

- ну надо же , кто то их научил собирать халявные деньги.... может на выставку в Астану приезжало ихнее полицейское руководство...смотрел видео....маишники нарисовали на дороге одну разметку....знак повесили с другим смыслом....и щелкали деньги на простаках....
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§ Доктор СИЗО
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3913
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 29.08.17 - 16:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
А в это время в Дрездене, что бы не смущать мигрантов приодели статую.

-на Бен Ладана очень похож.... ;-) :-( :-)
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11771
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 29.08.17 - 17:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
не смущать мигрантов приодели статую

Цитата:
Доктор СИЗО:
-на Бен Ладана очень похож.... ;-)


А это я, в парке.Хотя на Бена - не похож,
но выгляжу - ничего... :lol:

[Исправлено: drakon, 29.08.2017 - 17:10]
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§ Доктор СИЗО
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3913
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 29.08.17 - 17:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Боже мой какая маскировка...в темноте да еще в темных очках....что бы 3 жены не узнали?
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11771
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 29.08.17 - 17:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
.что бы 3 жены не узнали?

Не - нехочу - светиться. Влюбится ещё
кто нибудь,из девочек, тут на форуме... :oops:
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