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§ NG.kz
В Казахстане открылся Банк низкообогащённого урана МАГАТЭ
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29430
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.08.17 - 16:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нурсултан Назарбаев в режиме онлайн принял участие в церемонии открытия первого на территории Казахстана здания банка низкообогащенного урана (НОУ) МАГАТЭ.Это событие состоялось в Международный день борьбы против ядерных испытаний, который принят в ООН.
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ди
Re: В Казахстане открылся Банк низкообогащённого урана МАГАТЭ




Отправлено: 29.08.17 - 16:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
,,,,и сказать то нечего...

100
Re: В Казахстане открылся Банк низкообогащённого урана МАГАТЭ




Отправлено: 29.08.17 - 17:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На какой улице?

nik58
Re: В Казахстане открылся Банк низкообогащённого урана МАГАТЭ




Отправлено: 29.08.17 - 17:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да и что говорить,за такие долги и сохранность трудом нажитого и не то примешь!Что укажут то и пристроишь :-)

Гость
В Казахстане открылся Банк низкообогащённого урана МАГАТЭ




Отправлено: 29.08.17 - 18:06
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