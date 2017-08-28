Цитата: Не, подробней это нужно фотать и измерять километры, к какому числу нужны материалы? Ребята, дело такое. В следующий номер мы делаем разворот (Тема недели) про жуткие дороги. Охватить все, конечно, не реально. Ну вообще не реально. Наши проехали по двум конкретным участкам. Об одном из ни 112 писал:

Цитата: Конечно же первое что приходит дорога Тобол - Новоильинка.. Дело не в том что плохая, дело в том что три года назад тут клали асфальт и он тут был..



Если кто-то когда-то видел бумажную версию газеты, то наверняка помнит, что есть у нас такая рубрика "Гостевая книга" (14-15 стр). Там мы публикуем наиболее интересные ваши посты. Вот и в теме недели хотели выдать колонку самых ярких постов про наши дороги. Конкретные, а не вообще о гадкости жизни). Ну а фотки - они всегда лучшие иллюстрации.