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≡ Вагоны в стиле "Транссибирского экспресса" курсируют по направлению Костанай - Алматы		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Вагоны в стиле "Транссибирского экспресса" курсируют по направлению Костанай - Алматы
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29428
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.08.17 - 17:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В поезде № 43/44 по направлению Костанай - Алматы и обратно курсируют необычные вагоны. Внешне они ничем не отличаются от остальных, а вот внутреннее убранство выглядит весьма специфично: вместо стандартных дверей-купе - комнатные двери на петлях, вместо привычных занавесок - шторы под старину. По стилю эти вагоны чем-то напоминают фильм "Транссибирский экспресс"
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§ Ваш земляк
Re: Вагоны в стиле "Транссибирского экспресса"...
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1173
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 29.08.17 - 00:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я как-то ночью возвращался из Самары в Бугуруслан. На автобус не успел, и пришлось ехать поездом. Вроде бы недалеко, 180 км, а тут ещё вагон попался сидячий. Но какой это был вагон! Песня!На потолке телевизоры, в подлокотниках гнездо для наушников, на экранах крутят фильмы, специально адаптированные для РЖД, у проводниц богатый выбор снэков и воды с лимонадами. Три туалета, чистота, как в больнице.Жаль, карма не позволяет фотки вставить, я же не Оцифрованный со своей жрачкой.
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безумец
Re: Вагоны в стиле "Транссибирского экспресса"...




Отправлено: 29.08.17 - 01:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
мне кажется,что все что изготавливается на постсоветском пространстве просто утиль сброшенный европейским производителем как тяжелое и не комфортабельное,но зато крепкое и мало затратное,,,смотрю уже в Грузии 2 этажные 4-6 вагонные поезда закупили,,ведь глядя на новые вагоны на фотографиях просто видишь те же самые *бичевозки*с новыми наклейками,а на дворе 21 век,,

§ Рудничанин
Re: Вагоны в стиле "Транссибирского экспресса"...
Рудничанин


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 546
Регистрация: 03.05.15
Отправлено: 29.08.17 - 01:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ехал на этом ваогне. Это не ретро-вагон из СССР, а стилизованный современный вагон, типа повышенного комфорта.
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кустанаец 1
Re: Вагоны в стиле "Транссибирского экспресса"...




Отправлено: 29.08.17 - 14:26
Комментарий удален модератором.

кустанаец 1
Re: Вагоны в стиле "Транссибирского экспресса"...




Отправлено: 29.08.17 - 14:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если кто то хоть раз ездил в поездах европы в спальных вагонах по Германии то подтвердить , что более тесного помещения и найти сложно , но кондиционеры и нормальные туалеты присутствуют. А этим видимо тоже лет по 40 , если учесть , что там надписи с восточной Германии, да и Любек город ничего из себя не представляет интересного

кустанаец 1
Re: Вагоны в стиле "Транссибирского экспресса"...




Отправлено: 29.08.17 - 14:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно сколько этот хлам стоил ?

Ольга
Re: Вагоны в стиле "Транссибирского экспресса"...




Отправлено: 29.08.17 - 15:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
кустанаец 1:
Интересно сколько этот хлам стоил ?

Дорого Валера!
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