Цитата: лимон:

учитель вряд ли "закажет" завуча или директора

Не факт.

Цитата: лимон:

или строитель, если захочет подняться на место бригадира, не станет его валить

Станет.

Только не в смысле причинения смерти.

А уж подставить-то подставит как пить дать.

Ты, что, думаешь просто так начальник местного паровозного депо давеча от души звезданул своему заму?