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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ Anna Болейн
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Anna Болейн


(Пользователи)
Сообщений: 335
Регистрация: 11.01.16
Отправлено: 29.08.17 - 14:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Виталя а я вот на бирже торгую криптовалютой и ничего ,что многие в этом не смыслят мужчины и как это устроено )))
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* drakon
Re: Флуд и оффтопик часть 3
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11769
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 29.08.17 - 14:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Аж но противно стало

И ещё,Виталя,запомни- Если Тебя "Баба" - не хочет,
значит она тебя - не хочет.Личный опыт.
Хочешь стать "Подкаблучником"?
Тогда - давай.Карты тебе в руки.
А любовь сама -придёт,ты и незаметишь... :lol: :-o :oops: :-x
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3648
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 29.08.17 - 15:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
ты и незаметишь

Вот, она придет, а он и не заметит.
Прощелкает что ли?
Каг таг?
Хех..
Хватит гнать..
:lol: :lol: :lol:
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3648
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 29.08.17 - 15:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Anna Болейн:
торгую криптовалютой

Россияне уже решили это дело прикрыть, значит и Казахстан возможно скоро следом тоже.
Так, мимоходом надуло.
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* drakon
Re: Флуд и оффтопик часть 3
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11769
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 29.08.17 - 15:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Вот, она придет, а он и не заметит.

Заметит,у меня их 4 было.Пока "заметили"
мы с Барбарой и уже 39 лет живём... :lol: :oops:
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§ Anna Болейн
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Anna Болейн


(Пользователи)
Сообщений: 335
Регистрация: 11.01.16
Отправлено: 29.08.17 - 15:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:

пока они это сделают,это только разговоры одни , им необходимо еще раз попробовать разобраться в экономической сути вопроса, что собой представляют криптовалюты и не путать их с токенами. Им сперва нужно признать криптовалюту ,как платежное средство . В любом случае это не так быстро .
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3648
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 29.08.17 - 15:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Anna Болейн:
В любом случае это не так быстро .

Ястно, не буду спорить со спецом по валютным махинациям, ой, операциям.
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Бывалый
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 29.08.17 - 15:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Anna Болейн:
что собой представляют криптовалюты

МММ.

§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3648
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 29.08.17 - 15:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Опять надуло, музыкальную.
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§ Валентин
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6625
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 29.08.17 - 15:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
JereK:
Да что тут творится-то? У меня такое ощущение, что я проспал какую-то вирусную нейроинфекцию на выходных. А теперь все сходят с ума, а я один нифига не понимаю, что происходит.


Количество ума на форуме постоянно, а контингент количественно растёт... :lol:
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§ Обликоморале
Флуд
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3648
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 29.08.17 - 15:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Заметит,у меня их 4 было.



[Исправлено: Обликоморале, 29.08.2017 - 15:48]
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§ Валентин
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6625
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 29.08.17 - 15:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Anna Болейн:
пока они это сделают,это только разговоры одни ,


Там даже не о запрете пока речь, а о том как её квалифицировать в рамках действующего законодательства.
Это не валюта и не деньги, а скорее некая виртуальная ценность.

Цитата:
Anna Болейн:
Им сперва нужно признать криптовалюту ,как платежное средство .


Платёжное средство, эмиссия которого не контролируется государством, как бы не нужна.
Поэтому всё с криптовалютами сложно, а тем временем надувается пузырь эпических масштабов, а производители майнинг платформ работают в три смены без выходных и радостно считают деньги :)
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кустанаец
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 29.08.17 - 15:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Anna Болейн:
Виталя а я вот на бирже торгую криптовалютой и ничего ,что многие в этом не смыслят мужчины


Цитата:
Vital:
Еще для некотрых тупых. 50 000. Подарил на нужные деньги девушки на тренажер.


одного поля ягода. с таксистом.

я,я, Я,ЯЯ.. ему же на такое говорили в таких случаях кто он.

§ Vital
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4597
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 29.08.17 - 16:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ясно. Незнаю грубить нет. . вроде сказал что мне уже стыдо. Сказал вроде ты че хочешь то? .
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§ Vital
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4597
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 29.08.17 - 16:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не костанаец ты. ( хотел сказать бед обит) нескажу . повторю не костанаец. Скорей всего ........
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