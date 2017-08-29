Vital Re: Флуд и оффтопик часть 3 #6039





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4594

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:29 Ладно. Косяк. Зачем я это то все сказал. Просто чет щас на эмоциях. А так все правда. Все честным трудом зароботал. Шеф доволен мной я им тоже. Повторяюсь я не комерц я трудяга!!! И я этим не стыжусь. Если че.