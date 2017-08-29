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§ kbkz1980
Re: Флуд и оффтопик часть 3
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3031
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 29.08.17 - 14:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:

Скажи мне на милость,
Если чел заработал
И всем этим доволен
Ему не надо об этом балякакая-самоутверждаться.
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3643
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 29.08.17 - 14:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
И приэтом зарабатываю неплохо. Можно, поверьте.

Вот девушки, присмотритесь, достойный жених, да еще с доброй душой.
Не жадный..
Цитата:
Vital:
50 000. Подарил на нужные деньги девушки на тренажер
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Антон Касс
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 29.08.17 - 14:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Строители Крымского моста установили железнодорожную арку на опоры
29 августа 2017, 10:20
Фото: most.life
Текст: Антон Касс

Строители подняли на проектную высоту железнодорожную арку моста, который свяжет Крым с материковой Россией, сообщает информцентр «Крымский мост».

Подъем железнодорожного арочного пролета моста на фарватерные опоры произведен на высоту 35 метров от уровня моря, передает ТАСС.

Конструкцию, масса которой превышает 6 тыс. тонн, мостостроители поднимали с помощью грузоподъемного оборудования под контролем ведущих инженеров проекта. Этот процесс прошел в штатном режиме и занял около 12 часов

§ kbkz1980
Re: Флуд и оффтопик часть 3
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3031
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 29.08.17 - 14:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Еще для некотрых тупых. 50 000. Подарил на нужные деньги девушки на тренажер. . и это все простой трудяга. Не аким не гос .

Ппц как много в этом слове .
:-x
Аж но противно стало.
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3643
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 29.08.17 - 14:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:

Лиля, ты пошто Виталю из ватсапа удалила?
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111
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 29.08.17 - 14:20
Комментарий удален модератором.

§ drakon
Re: Флуд и оффтопик часть 3
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11765
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 29.08.17 - 14:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Аж но противно стало.

Виталя,прекрати - истерить.
Им только этого и надо... :-o
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Гость
Флуд и оффтопик (часть 3)




Отправлено: 29.08.17 - 14:27
Комментарий проходит проверку.

§ Vital
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4594
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 29.08.17 - 14:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ладно. Косяк. Зачем я это то все сказал. Просто чет щас на эмоциях. А так все правда. Все честным трудом зароботал. Шеф доволен мной я им тоже. Повторяюсь я не комерц я трудяга!!! И я этим не стыжусь. Если че.
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Гость
Флуд и оффтопик (часть 3)




Отправлено: 29.08.17 - 14:37
Комментарий проходит проверку.

* JereK
Re: Флуд и оффтопик часть 3
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1151
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 29.08.17 - 14:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Я трудяга. Я пашу с утра до ночи. И приэтом зарабатываю неплохо. Можно, поверьте.

Цитата:
Vital:
Еще для некотрых тупых. 50 000. Подарил на нужные деньги девушки на тренажер. . и это все простой трудяга.

Цитата:
Vital:
Повторяюсь я не комерц я трудяга!!! И я этим не стыжусь. Если че.


Да что тут твориться-то? У меня такое ощущение, что я проспал какую-то вирусную нейроинфекцию на выходных. А теперь все сходят с ума, а я один нифига не понимаю, что происходит. :lol:
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Страница 403 из 403«1...401402403
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