Vital:

Я трудяга. Я пашу с утра до ночи. И приэтом зарабатываю неплохо. Можно, поверьте.

Vital:

Еще для некотрых тупых. 50 000. Подарил на нужные деньги девушки на тренажер. . и это все простой трудяга.

Vital:

Повторяюсь я не комерц я трудяга!!! И я этим не стыжусь. Если че.