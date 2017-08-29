Цитата: yudjin:

Получается, что профессия в этом учреждении была на втором плане, главное корысть и нажива.



А где сейчас не так?

Идеологии у нас уже нет, морального кодекса нет, прав тот у кого больше денег и связей, и все вопросы можно решить через них.



Везде где ещё не так — так это пережитки советского воспитания ещё.

Будет только так.