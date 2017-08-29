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≡ Завотделением Костанайской психбольницы Зауреш Изалдина обвиняется в организации еще одного убийства - подробности из зала суда		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Завотделением Костанайской психбольницы Зауреш Изалдина обвиняется в организации еще одного убийства - подробности из зала суда
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29428
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.08.17 - 12:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вместе с председателем АСПЭК Рашидой Сандыбаевой киллеры должны были убить главврача Костанайской областной психбольницы Бакытжана Койшина. За смерть двух человек Зауреш Изалдина пообещала исполнителям $100 000. Эти и другие шокирующие подробности громкого дела прозвучали сегодня, 29 августа, на предварительном слушании в Специализированном межрайонном уголовном суде Костанайской области.
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т,Соня
Re: Завотделением Костанайской психбольницы Зауреш Изалдина...




Отправлено: 29.08.17 - 12:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Есть ли предел человеческим порокам:жадности,ненависти и другим?

§ Змея Подколодная
Re: Завотделением Костанайской психбольницы Зауреш Изалдина...
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 289
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 29.08.17 - 13:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Манипулировать людьми, которые психически больны-очень просто. Чем и воспользовалась мадам. Врач, клятву Гиппократа давала, людям клялась помогать, сгорая сам, свети другим, как говорится.
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ди
Re: Завотделением Костанайской психбольницы Зауреш Изалдина...




Отправлено: 29.08.17 - 13:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
прям триллер какой то

мысли в слух
Re: Завотделением Костанайской психбольницы Зауреш Изалдина...




Отправлено: 29.08.17 - 13:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
100 000 $ в купе - нехилые деньги за место главврача , оно что такое денежное, и откуда у нее такие деньги если их кражи не тянули и на треть суммы. Так если подумать, может, она планировала "отмазывать" преступников по псих экспертизе и получать за это деньги от ОПГ (или уже получила)?

§ лимон
Re: Завотделением Костанайской психбольницы Зауреш Изалдина...
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 469
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 29.08.17 - 13:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
что ни говори, а профессия накладывает свой отпечаток
Цитата:
Змея Подколодная:
сгорая сам, свети другим, как говорится.

сжигай других - себе во благо, получается здесь
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Полтора Иван
Re: Завотделением Костанайской психбольницы Зауреш Изалдина...




Отправлено: 29.08.17 - 13:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Такая молодая. и теперь на пожизненный срок... Хотя общаясь со спецконтингентом не трудно и самой свихнуться ..

§ yudjin
Re: Завотделением Костанайской психбольницы Зауреш Изалдина...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 4748
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 29.08.17 - 13:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ужас... дьяволы в человеческом обличии. Куда катится мир?
вообще ничего людского нет. Как жить то с этим им, родственникам?
Получается, что профессия в этом учреждении была на втором плане, главное корысть и нажива. Тряхнуть надо всю систему.
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555
Re: Завотделением Костанайской психбольницы Зауреш Изалдина...




Отправлено: 29.08.17 - 13:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Адвокат у нее не важный и очень дорогой , сильно пыхтеть за нее не будет ,дело прогорит

§ Валентин
Re: Завотделением Костанайской психбольницы Зауреш Изалдина...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6623
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 29.08.17 - 13:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Получается, что профессия в этом учреждении была на втором плане, главное корысть и нажива.


А где сейчас не так?
Идеологии у нас уже нет, морального кодекса нет, прав тот у кого больше денег и связей, и все вопросы можно решить через них.

Везде где ещё не так — так это пережитки советского воспитания ещё.
Будет только так.
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§ лимон
Re: Завотделением Костанайской психбольницы Зауреш Изалдина...
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 469
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 29.08.17 - 14:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
А где сейчас не так?

ну не скажите, учитель вряд ли "закажет" завуча или директора или строитель, если захочет подняться на место бригадира, не станет его валить
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§ Житель Солнца
Re: Завотделением Костанайской психбольницы Зауреш Изалдина...
Житель Солнца


(Пользователи)
Сообщений: 313
Регистрация: 21.06.11
Отправлено: 29.08.17 - 14:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я в шоке. Эта донна Карлеоне - дочь уважаемого Куаныша Исмагуловича? :-o
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Тутти-мутти
Re: Завотделением Костанайской психбольницы Зауреш Изалдина...




Отправлено: 29.08.17 - 14:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну, начнем с того, что Акбаев и его команда достаточно нажилась на ,,категориях,, несчастных врачей!! Тут даже не может стоять вопрос -где взять 100000$ . Они с их,, доходами ,, могут себе позволить не только должность купить главного врача!!!.... Вот когда их всех уже проверит прокуратура и КНБ? Вот где безобразия не меряно!!!.. За наших главных врачей- коррупционеров давно пора взяться как следует! тогда такое безобразие точно закончится

Гость
Завотделением Костанайской психбольницы Зауреш Изалдина обвиняется в организации еще одного убийства - подробности из зала суда




Отправлено: 29.08.17 - 14:25
Комментарий проходит проверку.

Гость
Завотделением Костанайской психбольницы Зауреш Изалдина обвиняется в организации еще одного убийства - подробности из зала суда




Отправлено: 29.08.17 - 14:31
Комментарий проходит проверку.
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