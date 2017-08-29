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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ Vital
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4594
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 29.08.17 - 12:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лиля вы меня удалили. С васапа. Причем два раза. Это не нормально. Два раза. Два раза . это не болезнь? Я вас не веню впринцепе. Могу вылечеть. 😌😍
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3643
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 29.08.17 - 13:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
короткое имя

ОМ, аморальный, облик.
:lol:
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3643
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 29.08.17 - 13:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Могу вылечеть.
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nemes
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 29.08.17 - 13:19
Комментарий удален модератором.

* Доктор СИЗО
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3909
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 29.08.17 - 13:19
Комментарий удален модератором.
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nemes
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 29.08.17 - 13:24
Комментарий удален модератором.

nemes
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 29.08.17 - 13:37
Комментарий удален модератором.

§ Vital
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4594
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 29.08.17 - 13:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Меня еще вот че удивляет один говорит ты мол сварщик,другой ты водила,третий ты не кто. . ответьте пожа лусто серые вы то кто? . я то может и сварщик может и водила ,может пофигст. . вроде я не когда не говорил что я аким и гоняю на халявном джипе. То на чем я гоняю я заработал сам. САМ. Не вася подарил . там где живу заработал сам. Не вася с акимата подарил. Может для некоторых шок. Ну оказывается что можно купить и кв и машину не украдя у людей.
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Гость
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 29.08.17 - 13:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:

Дорогой ты человек! Тебя не только с Вацапа, тебе и с форума надо удалиться, вслед за таксером. Хотя бы пока не перестанешь хныкать и пьяные сопли развешивать.

§ Валентин
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6623
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 29.08.17 - 13:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Ну да ладно, чё ап нем то тереть, будто больше других интересных тем нет?
Ушел, придет..не впервой чай.


Не могу не вспомнить анекдот!

Решил доктор Ватсон как-то отучить Шерлока Холмса курить трубку.
Пошел, посоветовался к профессору.
Профессор говорит:
- Вы засуньте себе трубку в задницу на некоторое время...
Ватсон так и сделал.
Холмс пришел, закурил трубку и глазом не моргнул.
В следующий раз Ватсон засунул трубку поглубже и на более долгий срок.
Холмс опять невозмутимо курил.
Прошел еще месяц.
Холмс так и не бросил курить, а вот Ватсон без трубки жить уже просто не мог.
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3643
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 29.08.17 - 13:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
ты мол сварщик

Сейчас хорошие сварщики в цене и неплохо зарабатывают.
А если еще сам на себя начнет с головой работать, то вообще любой офисный планктон в плане заработка отдыхает.
Так же и с водилами.
Так что не парься по этому поводу.
Не место красит человека, а человек место.(с)
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Гость
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 29.08.17 - 13:53
Комментарий удален модератором.

местный
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 29.08.17 - 14:01
Комментарий удален модератором.

§ Vital
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4594
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 29.08.17 - 14:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ОМ. Да я кто му что многие определят чела по профессии. Типа если зам директора тогда в почете если трудяга то отстой. Я к тому для некоторых. Я трудяга. Я пашу с утра до ночи. И приэтом зарабатываю неплохо. Можно, поверьте. Я смог купить две кв тут. Щас строю в рф. И это все на честно заработаные. Если че.
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§ Vital
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4594
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 29.08.17 - 14:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Еще для некотрых тупых. 50 000. Подарил на нужные деньги девушки на тренажер. . и это все простой трудяга. Не аким не гос .
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