Vital Re: Флуд и оффтопик часть 3 #6023





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4594

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:39 Меня еще вот че удивляет один говорит ты мол сварщик,другой ты водила,третий ты не кто. . ответьте пожа лусто серые вы то кто? . я то может и сварщик может и водила ,может пофигст. . вроде я не когда не говорил что я аким и гоняю на халявном джипе. То на чем я гоняю я заработал сам. САМ. Не вася подарил . там где живу заработал сам. Не вася с акимата подарил. Может для некоторых шок. Ну оказывается что можно купить и кв и машину не украдя у людей.