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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Страница 401 из 401«1...399400401
* Доктор СИЗО
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3906
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 29.08.17 - 10:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
кустанаец:
да вот вроде вчера... попрощался.

-после своего блеяния о прощании.....все же успел накатать по пьяни 27 комментариев и все они попали под удаление.... грубо нарушил правила форума...в режим чтения форума может переведут....
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* Доктор СИЗО
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3906
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 29.08.17 - 10:57
Комментарий удален модератором.
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* Vital
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4588
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 29.08.17 - 11:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Доктор кувалдой по лбу я еще некому нежелал. На вас очень плохо зять арабский влияет. Совет колеги по форуму вам: вы не очень им доверяйте а то кувалда может бумерангом вернутся. ( это не случайность это закономерность)
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* Vital
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4588
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 29.08.17 - 11:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Доктор , понял я вас. Прожить всю жизнь рядом с зеками. На вас плохо влияло. Непереживайте. Вы в этом не виноваты. Так все сложилось. Уфы. Для вас.
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Маркс
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 29.08.17 - 11:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
кустанаец:
да вот вроде вчера... попрощался.

Не вчера, а еще 30.11.16 - 16:28.
Цитата:
211:
Как и говорил, уйду вслед за Нургельды..


Не уходи, Заканыч!

Людей неинтересных в мире нет.
Их судьбы - как истории планет.
У каждой все особое, свое,
и нет планет, похожих на нее.
А если кто-то незаметно жил
и с этой незаметностью дружил,
он интересен был среди людей
самой неинтересностью своей.
У каждого - свой тайный личный мир.
Есть в мире этом самый лучший миг.
Есть в мире этом самый страшный час,
но это все неведомо для нас.
И если вдруг уходит человек,
уходит с ним и первый его снег,
и первый поцелуй, и первый бой...
Все это забирает он с собой.
Да, остаются книги и мосты,
машины и художников холсты,
да, многому остаться суждено,
но что-то ведь уходит все равно!
Таков закон безжалостной игры.
Не люди вдруг уходят, а миры.
Людей мы помним, грешных и земных.
А что мы знали, в сущности, о них?
Что знаем мы про братьев, про друзей,
что знаем о единственной своей?
И про отца родного своего
мы, зная все, не знаем ничего.
Уходят люди... Их не возвратить.
Их тайные миры не возродить.
И каждый раз мне хочется опять
от этой невозвратности кричать.

Евгений Евтушенко (1961).

* Доктор СИЗО
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3906
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 29.08.17 - 11:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Прожить всю жизнь рядом с зеками. На вас плохо влияло.

-всего 14 лет....у них многому можно поучиться.... напрасно о них так сейчас говорите....влияния на меня было ноль.... иначе этот нехороший человек сидел от звонка до звонка....
-готовьтесь лучше к свадьбе.... свой организм.....по мусульманским законам....модер не удаляйте мой совет...
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* Vital
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4588
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 29.08.17 - 11:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Доктор вы в астрале. Некак неможить без следно пройти
14 лет 14 лет доктор или вы без сердца или мне ваще непонять . значит я всеже прав. Это не ваша вина . незнаю че там в вашей организации не дают отпуск . в саноторий например. Судя по статьям вроде лямы выделяют на это . Ну и левых 100% куча.
на всей територрии независимой страны это норма.
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* Vital
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4588
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 29.08.17 - 12:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Че обидно? Да.? А запиновать простого форумчано стадом в кайф?
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* Vital
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4588
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 29.08.17 - 12:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Доктор сизо. Опять за свое? У меня весят два комента от вас я же вам сказал ненадо мне писать в личку свое мнение. Только вопрос. На вопрос отвечу. На хрень всякую не буду.
Зачем личка? Я к примеру дал свой номер мне в ответ дали. А обсуждать в личке вот ваще нехочу.
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* Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3634
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 29.08.17 - 12:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
А запиновать

Напиши петицию в Гаагу и подключи Ким и Миллер.
пысЫ: с шашлыгом то с форумчано у вас чоу?
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* Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3634
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 29.08.17 - 12:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Зачем личка?

А вот братишка с "уской" тока и требовал писать ему в личку.
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Ответить Новый топик
Страница 401 из 401«1...399400401
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