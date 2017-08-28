Валентин Re: В Казахстане хотят штрафовать за оскорбление атеистов. К... #5





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Регистрация: 23.12.06 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 18:14 К слову:



Религиозные учреждения должны соблюдать общие требования по громкости звуков в ночное время. Об этом заявил министр по делам религий и гражданского общества Нурлан Ермекбаев на пресс-конференции в здании правительства, передает корреспондент Tengrinews.kz.



На вопрос, будут ли громкие призывы к молитве и звон колоколов в религиозных учреждениях подпадать под статью об оскорблении чувств атеистов, министр ответил, что они регламентируются только общими требованиями к шумам в ночное время.



"Есть санитарные требования по громкости звуков в ночное время. Громкость звука на каких-либо мероприятиях не должна превышать определенного уровня, по-моему, около 40 децибел. Это требование едино для всех - и для религиозных учреждений, и для салютов, фейерверков. Это должно соблюдаться", - заявил министр.



Напомним, в проекте закона по вопросам религиозной деятельности и религиозных объединений предусмотрено наказание за оскорбление чувств атеистов. Штраф составляет от 100 МРП, на сегодня это порядка 227 тысяч тенге.



https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/stanut-zvon-kolokolov-gromkoe-chtenie-namaza-oskorbleniem-325323/