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§ NG.kz
В Костанае определили место для совершения обряда жертвоприношения на Курбан айт
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29426
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.08.17 - 10:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В этом году священный праздник мусульман будет отмечаться с 1-го по 3 сентября. В первый день празднования верующие по традиции после совершения праздничного намаза выполнят обряд жертвоприношения.
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das_ist
Re: В Костанае определили место для совершения обряда...




Отправлено: 29.08.17 - 10:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а русским языком можно указать место проведения?

Марк Стаканыч
Re: В Костанае определили место для совершения обряда...




Отправлено: 29.08.17 - 10:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
das_ist:
а русским языком можно указать место проведения?

А оно вам надо?
Если надо, то руским по белому написано
Цитата:
) в забойном цеху, расположенном на 543 км трассы Екатеринбург-Алматы, на территории ТОО «Костанайский Агропродукт» (строение № 1).

§ юля елиссева
Re: В Костанае определили место для совершения обряда...
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 964
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 29.08.17 - 10:59
Комментарий удален модератором.
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* Змея Подколодная
Re: В Костанае определили место для совершения обряда...
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 288
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 29.08.17 - 11:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну кто туда поедет, у "черта на куличках" ,сейчас опять начнут резать чуть ли не под окнами домов. Неужели мест бы в городе не нашлось, люди бы приехали, культурненько все сделали, цивилизованно.
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§ юля елиссева
Re: В Костанае определили место для совершения обряда...
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 964
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 29.08.17 - 11:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
Неужели мест бы в городе не нашлось, люди бы приехали, культурненько все сделали, цивилизованно.

раньше резали на заднем дворе мечети и проблем не было
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Маркс
Re: В Костанае определили место для совершения обряда...




Отправлено: 29.08.17 - 11:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
раньше резали на заднем дворе мечети и проблем не было

Можно огородить, навес поставить, чтобы не шокировать слабонервных.

затоболец
Re: В Костанае определили место для совершения обряда...




Отправлено: 29.08.17 - 11:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а в какой стороне это тоо находится? и едет ли туда автобус?
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