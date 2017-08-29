Змея Подколодная Re: В Костанае определили место для совершения обряда... #4





(Полноправные пользователи) Сообщений: 288

Регистрация: 02.07.13 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:04 Ну кто туда поедет, у "черта на куличках" ,сейчас опять начнут резать чуть ли не под окнами домов. Неужели мест бы в городе не нашлось, люди бы приехали, культурненько все сделали, цивилизованно.