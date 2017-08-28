Цитата:

в Костанае тоже есть предприниматели, готовые открыть такое же учреждение, но только при участии городского акимата



На своем опыте знаю, что наши предприниматели, ипэшники, частники охотно помогают социально незащищенному населению. Акимат конечно должен поощрять такие дествия и таких людей.