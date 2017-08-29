/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить Новый топик
Страница 400 из 400«1...398399400
§ Vital
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4582
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 29.08.17 - 09:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Про курю. Странная особеность есть у меня . может я не один такой. Так вот ваще как то равнодушно отношусь когда в моем присутствие кто то курит а я дышу этим дымом. Незнаю почему. Ну не бить же его или убегать за километр.
Профайл

§ Vital
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4582
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 29.08.17 - 09:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Доктор сизо. Перестаньте пожалуста меня в личке лечить. Я неспрашивал ваше мнение. Когда мне нужно чето мнение я обычно тому форумчану пишу вопрос . без обид. Мне ваще неинтерссно то что вы мне пишите. Я знаю что вы уже пожилой человек реально необижаетесь. Я понял уже что вы любите интриги всякие. Может и я таким стану в старости ну а пока мне это неинтересно. Страное какое то последние сообщение про удаление меня из ПП. Жаба что ли вас душит?
Профайл

* Доктор СИЗО
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3903
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 29.08.17 - 09:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Страное какое то последние сообщение про удаление меня из ПП

-ничего личного....просто твой особенный статус позволяет писать напрямую всякие гадости той же Лиле и даже Валентину.....и всем остальным, что модер на 100 процентов отправил бы на свалку....это я говорю про качество твоих комментариев.... и степень их необходимости на форуме пишу...побудь в обычных пользователях для твоей же пользы...
Профайл

кустанаец
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 29.08.17 - 09:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
претендент на вакантное место
ушедшего с форума таксиста очевиден.

Все просто
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 29.08.17 - 09:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Доктор, а Вам статус ПП облегчит жизнь?

§ Vital
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4582
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 29.08.17 - 09:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Доктор у вас память плохая. Понимаю. В вашем возрасте это часто. Я полфорумной жизни был на промодерации если че. Тогда еще Нургельды был. Он меня чет невзлюбил. Я постояно боролся с ними что б выйте из этого положения. Щас ваще демократия пришла😃
Профайл

§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3632
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 29.08.17 - 10:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Откапал же

Чего её откапывать?
Я не раз уже про неё писал и упоминал. Это кустанайцы, земляки наши.
Профайл

* Доктор СИЗО
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3903
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 29.08.17 - 10:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Все просто:
Доктор, а Вам статус ПП облегчит жизнь?

-нет....он мне не нужен...
Профайл

§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3632
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 29.08.17 - 10:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Тогда еще Нургельды был. Он меня чет невзлюбил.

Зря ты так про Нургельды, самый классный мордоровец был, не предвзятый.
Я тоже одно время, постоянно на промодерации зависал, ничоу, ни кого не обвиняю. :lol:
Профайл

§ Vital
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4582
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 29.08.17 - 10:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Доктор я из всех 100 коментов Лиле гадости написал только 2 остальные были в признание в любви. И зря вы начали ее защищать она неслабая девушка может так отшить что потом нужно ехать в санаторий душу лечить . ваше выражение ( даже валентина) тоже смешно. Он уже немаленький мальчик сможет найти какой нибудь ответ на себя в инете.
Профайл

* Доктор СИЗО
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3903
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 29.08.17 - 10:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Доктор я из всех 100 коментов Лиле гадости написал только 2 остальные были в признание в любви.

-встань с колен сын мой.... перепутал малость свою синагогу с мечетью ....грехи не отпускаю... разве что кувалдой по лбу.... лучше иди прими расслабухи.... потом допишешь.... а Нургельды в тебе не ошибался....в про модерацию .....
Профайл

§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3632
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 29.08.17 - 10:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
кустанаец:
ушедшего с форума таксиста

Марик ушел?
Я чот пропустил?
Не верю (цЫ) К. Станиславский
Профайл

§ Vital
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4582
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 29.08.17 - 10:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да вроде чет такое. Вспонил. Они вроде кустанайцы был такой разговор. Потом вроде в германию уехали. Незнаю точно или нет. Просто забыл их. Ты выложил клип. Я и заностальжировал))) Прикольная песня . красивый клип. Надо будет покапать в инете может альбом уже есть каконибудь ремиксованый.
Профайл

кустанаец
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 29.08.17 - 10:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Если такой невтерпеж, то ладно, готов уйти без денег детям..

Цитата:
112:
Что ж, живите как говорится с миром..


да вот вроде вчера... попрощался.

кустанаец
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 29.08.17 - 10:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Зря ты так про Нургельды, самый классный мордоровец был, не предвзятый.


согласен. терпения у него к форумчанам было не отнять.
без деления на плохих и хороших.
Ответить Новый топик
Страница 400 из 400«1...398399400
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 21, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 21
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 178
Пользователей: 1
Всего: 179

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
Система Orphus
^ Наверх