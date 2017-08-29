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≡ 40 000 тенге должен заплатить стоматолог жительнице Костаная, пострадавшей от его непрофессионализма		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
40 000 тенге должен заплатить стоматолог жительнице Костаная, пострадавшей от его непрофессионализма
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 29426
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.08.17 - 09:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как сообщает пресс-служба Костанайского областного суда, 34-летняя жительница Костаная подала в суд на частную клинику. Женщина получила 2 шрама на лице из-за непрофессионализма врача-стоматолога.
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§ kbkz1980
Re: 40 000 тенге должен заплатить стоматолог жительнице...
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3027
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 29.08.17 - 09:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
предупредил, что рана будет заживать долго - до трех месяцев.####
Видимо сам прекрасно знал,что долотом конкретно постучал.
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ди
Re: 40 000 тенге должен заплатить стоматолог жительнице...




Отправлено: 29.08.17 - 09:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
чтото как то маловато за порепанное лицо

добрый
Re: 40 000 тенге должен заплатить стоматолог жительнице...




Отправлено: 29.08.17 - 09:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто врач ?почему не пишут ,чтобы нам к нему не попасть ( :-x

ди
Re: 40 000 тенге должен заплатить стоматолог жительнице...




Отправлено: 29.08.17 - 09:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
и где название клиники, как бы случайно не нарваться на "специалиста"

* Юзер
Re: 40 000 тенге должен заплатить стоматолог жительнице...
Юзер


(Пользователи)
Сообщений: 39
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 29.08.17 - 10:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Можете почитать определение об урегулировании спора в порядке медиации:Здесь
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