NG.kz 40 000 тенге должен заплатить стоматолог жительнице Костаная, пострадавшей от его непрофессионализма



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 09:40 Как сообщает пресс-служба Костанайского областного суда, 34-летняя жительница Костаная подала в суд на частную клинику. Женщина получила 2 шрама на лице из-за непрофессионализма врача-стоматолога.

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