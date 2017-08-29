Vital Re: Флуд и оффтопик часть 3 #5987





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4582

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 09:26 Доктор сизо. Перестаньте пожалуста меня в личке лечить. Я неспрашивал ваше мнение. Когда мне нужно чето мнение я обычно тому форумчану пишу вопрос . без обид. Мне ваще неинтерссно то что вы мне пишите. Я знаю что вы уже пожилой человек реально необижаетесь. Я понял уже что вы любите интриги всякие. Может и я таким стану в старости ну а пока мне это неинтересно. Страное какое то последние сообщение про удаление меня из ПП. Жаба что ли вас душит?