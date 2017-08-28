NG.kz Заместитель начальника Костанайского локомотивного депо попал в больницу после беседы со своим шефом



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 16:31 Похоже, решение рабочих вопросов с помощью кулаков в Костанайском локомотивном депо становится традицией. В прошлом году «отличился» и. о. заместителя начальника депо Женис Сырманов. А 10 августа этого года распустил руки сам начальник депо.

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