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≡ Заместитель начальника Костанайского локомотивного депо попал в больницу после беседы со своим шефом		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Заместитель начальника Костанайского локомотивного депо попал в больницу после беседы со своим шефом
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29426
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.08.17 - 16:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Похоже, решение рабочих вопросов с помощью кулаков в Костанайском локомотивном депо становится традицией. В прошлом году «отличился» и. о. заместителя начальника депо Женис Сырманов. А 10 августа этого года распустил руки сам начальник депо.
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§ сайлау курманов
Re: Заместитель начальника Костанайского локомотивного депо...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2075
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 28.08.17 - 21:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
терпенье и только оно нужно нам в эти трудные минуты ...
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Иполит
Re: Заместитель начальника Костанайского локомотивного депо...




Отправлено: 28.08.17 - 23:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ох, если бы не очки...то противнику бы не сладко пришлось!

Читатель 1
Re: Заместитель начальника Костанайского локомотивного депо...




Отправлено: 28.08.17 - 23:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
("О, времена! О, нравы!") Они там работать собрались или отношения выяснять? ( если начальник "затейник", то гнать в шею, однозначно)

55107
Re: Заместитель начальника Костанайского локомотивного депо...




Отправлено: 28.08.17 - 23:59
Комментарий удален модератором.

опанов
Re: Заместитель начальника Костанайского локомотивного депо...




Отправлено: 29.08.17 - 00:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
они же рука-водители

АСТРА
Re: Заместитель начальника Костанайского локомотивного депо...




Отправлено: 29.08.17 - 02:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
безумец:
встречал не служивых руководителей,кроме истерики и мордобоя не могут вести дела

Цитата:
безумец:
,особенно видно кто служил - среди президентов

А, теперь имейте смелость сказать о каких конкретно президентах ведёте речь. Или написали так...для красного словца?

Все просто
Re: Заместитель начальника Костанайского локомотивного депо...




Отправлено: 29.08.17 - 08:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Хех..
Подрались и подрались..
Прям..

Марик, а ты где там ринг увидел, или это маргинальный беспредел.

ТАНОМИ
Re: Заместитель начальника Костанайского локомотивного депо...




Отправлено: 29.08.17 - 09:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Зачем учить нас как работать, вы научитесь, как платить..."

§ 74
Re: Заместитель начальника Костанайского локомотивного депо...
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4276
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 29.08.17 - 10:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Раман:
култур -мултур.

какой такой шашлик-машлик
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