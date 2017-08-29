NG.kz В Костанае определили место для совершения обряда жертвоприношения на Курбан айт



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 10:04 В этом году священный праздник мусульман будет отмечаться с 1-го по 3 сентября. В первый день празднования верующие по традиции после совершения праздничного намаза выполнят обряд жертвоприношения.

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