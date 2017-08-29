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§ Vital
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4576
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 29.08.17 - 01:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
...........,..🙈🙉🙊☺👦

[Исправлено: Vital, 29.08.2017 - 01:20]
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Cентиментальное..
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 29.08.17 - 01:33
Комментарий удален модератором.

§ Vital
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4576
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 29.08.17 - 02:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Обликоморальный а я где в клипе? Ну Валентина и Лилю увидел. А я где? С лево или с право? 👀💃
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Медный
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 29.08.17 - 03:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А что это наш геноцидный притих? Он "должен" во всё горло орать, что собрались теперь люди в толпу и его защищают. Опять толпа кого то хочет линчивать. Ну? А где этот правдоруб-пургомёт. Хочу напомнить, что данный персонаж самостоятельно подстрекал против себя форумную общественность, повышая градус неадеквата. Да, народ повёлся.
Утрирую: Некоторые хотят сказать, что нюрнбергский процесс нужно пересмотреть и извиниться за притеснения нацистов? Вы в своём уме? Когда это было чтобы нормальные люди извинялись перед всяким зверьём?
Извиниться можно, если Маврик себя признает умственно недееспособным. Тогда и спроса с человека нет.
тут давеча статья была о стереотипах, так вот: социальные нормы поведения никто не отменял. Разжигал ненависть к себе, лил в расскалённое масло воду, итог немного предсказуем.

112 потешь себя, снова пед.совет и главная повестка о тебе

Мирон
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 29.08.17 - 06:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Мирон вы

Сайт НГ я давно почитываю, когда еще вас тут и в помине не было. так что насчет новенький можно и поспорить. Знаю все ваши интриги подковерные года так наверно с 2009. лгунов тут кстати много, но есть особенные. их все знают. вы просто по наивности своей и видимо доброте душевной много не онимаете и не видите.

Мирон
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 29.08.17 - 06:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:

а вы и вправдук пьяным пишите? только честно!!!!!

§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3629
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 29.08.17 - 07:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:

А ты с Мариком от труппы откололся, в самом начале\0:15 по времени\
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* Доктор СИЗО
Флуд и оффтопик (часть 3)
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3898
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 29.08.17 - 08:15
Комментарий проходит проверку.
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Гость
Флуд и оффтопик (часть 3)




Отправлено: 29.08.17 - 08:16
Комментарий проходит проверку.

§ Vital
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4576
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 29.08.17 - 08:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хорошая группа. Откапал же. Это мое детство. Еще на кассете были такие маленькие квадратные.
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Гость
Флуд и оффтопик (часть 3)




Отправлено: 29.08.17 - 08:24
Комментарий проходит проверку.

§ Vital
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4576
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 29.08.17 - 08:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мирон я действительно добрый вы угадали. В душе в реале. Мне об этом на работе каждый день говорят. Мол незя быть таким. Злее надо быть к людям. . Знаешь вот реально хочу похвастатся ( ангел мой прости меня наверно незя такие вещи говорить) так вот неповеришь все,все кто пытался меня уничтожить ,ударить,задовить и т.д всем таким бумерагов возвращалось что я в шоке даже. Незнаю почему ну это проиходит в реале. Случайность исключил давно. Потомучто все закономерно происходит.
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* Доктор СИЗО
Флуд и оффтопик (часть 3)
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3898
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 29.08.17 - 08:40
Комментарий проходит проверку.
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Ответить Новый топик
Страница 399 из 399«1...397398399
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