Медный Re: Флуд и оффтопик часть 3 #5974







Отправлено: - 03:44 А что это наш геноцидный притих? Он "должен" во всё горло орать, что собрались теперь люди в толпу и его защищают. Опять толпа кого то хочет линчивать. Ну? А где этот правдоруб-пургомёт. Хочу напомнить, что данный персонаж самостоятельно подстрекал против себя форумную общественность, повышая градус неадеквата. Да, народ повёлся.

Утрирую: Некоторые хотят сказать, что нюрнбергский процесс нужно пересмотреть и извиниться за притеснения нацистов? Вы в своём уме? Когда это было чтобы нормальные люди извинялись перед всяким зверьём?

Извиниться можно, если Маврик себя признает умственно недееспособным. Тогда и спроса с человека нет.

тут давеча статья была о стереотипах, так вот: социальные нормы поведения никто не отменял. Разжигал ненависть к себе, лил в расскалённое масло воду, итог немного предсказуем.



112 потешь себя, снова пед.совет и главная повестка о тебе