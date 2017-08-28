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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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* Vital
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4573
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 28.08.17 - 23:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ребят предлагаю. Пока непоздно всех вот этих кадыржанов серых отрубать на корню. Вижу что добро в нашем мире не в цене. Удар на удар тоже не выход. К совисти призывать тоже не выход. Игнор. Тоже не вариант. Считаю да прости меня господи тупо нужно давить уничтожать глушить всю эту мразь злую. Которая людей простых не уважает. Подругому мир пропадет. Многие не как не прнимают язык добра.
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§ drakon
Re: Флуд и оффтопик часть 3
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11761
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 28.08.17 - 23:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
Ума нет - не добавиться.

Это у меня? Или у тех,кто мне пишет?... :lol:
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§ Алиса
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3588
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 28.08.17 - 23:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
А мне хорошо Lyrica

щас в нете глянула - чето оно какое-то специфичное. А эти все на травках (судя по составу написанному) - безвредные...
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§ Алиса
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3588
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 28.08.17 - 23:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Или у тех,кто мне пишет?...

ну я не знаю - о ком имелось в виду, что с русским плохо? у того и не будет добавки ;-) :lol:
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* Vital
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4573
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 28.08.17 - 23:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Замутил вот валентин опросник. Вроде безобидный. А по делу не фига небезобидный. Все сделано для уничтожения человека. Форум превращается в реальность . тоесть как в реале все живем. Душим друг друга. Нехорошо это.
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* Vital
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4573
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 28.08.17 - 23:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я не понимаю. Валентин имеет статус уважаемого. И пошел вот на такой шаг. Получается что уважиемые не лучше серых что ли. Понимаю. Он прикололся. Ну мог тогда точку поставить ан нет он продолжал улыбатся смотря как убивают марика. Нет он не уважаемый.
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* Vital
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4573
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 28.08.17 - 23:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Редакция по ошибке дала статус уважемого. Чел с детство не выходил из комнаты на улицу. Учился умным выбросам в инете. Согласен что умный стал. Но не уважаемый 100%.
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§ JereK
Re: Флуд и оффтопик часть 3
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1150
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 28.08.17 - 23:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Замутил вот валентин опросник. Вроде безобидный. А по делу не фига небезобидный.


Да вообще, по моему мнению, очень некрасиво вышло. Одно дело подкалывать друг-друга в ходе дискуссии, другое.. вот это. Это совсем не смешно, на мой взгляд. И не достойно. Это как если бы мы все были в гостях у кого-то не вечеринке, и вдруг одна из гостей, перебрамши спиртного, начала пьяный скандал, что кто-то ее не устраивает своими взглядами и разговорами. И что она костьми ляжет, но изгонит этого человека с вечеринки (не своей, стоит заметить - она же гость). А другой гость, послушав эти пьяные крики, решил "для прикола" залезть на стол и начать громогласно опрашивать присутствующих, кто за то, чтоб вышвырнуть неугодного взашей. :-) Как-то так.

Цитата:
Vital:
Редакция по ошибке дала статус уважемого. Чел с детство не выходил из комнаты на улицу. Учился умным выбросам в инете. Согласен что умный стал. Но не уважаемый 100%.


Ну ты тоже перегибаешь палку уже.. ;-)
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§ JereK
Re: Флуд и оффтопик часть 3
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1150
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 28.08.17 - 23:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По моему, опять же, мнению, двум известным массовикам-затейникам необходимо извиниться. Прилюдно в теме, а не в личке. И инцидент можно будет считать исчерпанным.
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* Vital
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4573
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 29.08.17 - 00:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто будет извенятся? Ваще нет вариантов. Лиля не будет 100% Валинтин тоже несможет. Сарказмом сможет100% другое не смог выучить за детсво в инете. Марик ваще не должен. Он был цель. Он оборонялся. От доктора ваще нестоит ждать. Жизнь прожил вроде взрослый. Изначально недолжно быть каких либо наездов. А потому извинение непринимаются.

[Исправлено: Vital, 28.08.2017 - 23:12]
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§ Ваш земляк
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1173
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 29.08.17 - 00:13
Комментарий удален модератором.
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§ Валентин
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6621
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 29.08.17 - 00:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
он продолжал улыбатся смотря как убивают марика


Ты это серьёзно? :)
Выпил - на форум не пиши!

Цитата:
JereK:
По моему, опять же, мнению, двум известным массовикам-затейникам необходимо извиниться. Прилюдно в теме, а не в личке. И инцидент можно будет считать исчерпанным.


Да исчерпан уже инцидент давно, на мой взгляд.
Оскорблённым себя, вроде бы, никто не чувствует.
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* Vital
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4573
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 29.08.17 - 01:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Извенятся будешь ? Нет?
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§ Валентин
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6621
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 29.08.17 - 01:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Иди проспись уже :)
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§ kbkz1980
Re: Флуд и оффтопик часть 3
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3026
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 29.08.17 - 01:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
JereK:

Цитата:
Vital:

Смотрю фан клуб обиженного и оскорблённого собрался.
Вот и окружите заботой и опекайте его.
Налейте пару рюмок,может станет легче
:lol:
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