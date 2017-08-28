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§ NG.kz
В Казахстане хотят штрафовать за оскорбление атеистов. К чему это может привести?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29424
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.08.17 - 15:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Казахстане рассматривают новый закон, касающийся религии. Если его примут, то за оскорбление атеистов и религиозный брак без регистрации в ЗАГСе введут штраф.
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Читатель 1
Re: В Казахстане хотят штрафовать за оскорбление атеистов. К...




Отправлено: 28.08.17 - 15:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Читаю и думаю: может журналисты шутят?))

FOMA
Re: В Казахстане хотят штрафовать за оскорбление атеистов. К...




Отправлено: 28.08.17 - 15:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
В Казахстане хотят штрафовать за оскорбление атеистов. К чему это может привести?

Это уже привело к деградации законодательного органа. Заниматься такой ересью это не просто слабоумие ...

Guest
Re: В Казахстане хотят штрафовать за оскорбление атеистов. К...




Отправлено: 28.08.17 - 16:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Один скажет "бога нет", другой ему ответит "бог есть". Оба оскорбятся и получат по штрафу в пользу государства. Кто от этого выиграет? Правильно, государство. :lol:

ТАНОМИ
Re: В Казахстане хотят штрафовать за оскорбление атеистов. К...




Отправлено: 28.08.17 - 16:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
" Ну, глупости же! – считает Евгений Жовтис." Соглашусь с ним.Говоря по-казахски: "долбаса!" Какой-то "законотворческий" зуд напал на некоторых. Единственное, закрывать лицо в 21 веке - тоже дурота. Но, если бы не соображения общественной безопасности, тоже, пусть бы ходили парились, задыхались и проч. Ну а так, в современных реалиях террорист-мужчина может скрываться под женской одеждой

§ Валентин
Re: В Казахстане хотят штрафовать за оскорбление атеистов. К...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6621
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 28.08.17 - 18:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
К слову:

Религиозные учреждения должны соблюдать общие требования по громкости звуков в ночное время. Об этом заявил министр по делам религий и гражданского общества Нурлан Ермекбаев на пресс-конференции в здании правительства, передает корреспондент Tengrinews.kz.

На вопрос, будут ли громкие призывы к молитве и звон колоколов в религиозных учреждениях подпадать под статью об оскорблении чувств атеистов, министр ответил, что они регламентируются только общими требованиями к шумам в ночное время.

"Есть санитарные требования по громкости звуков в ночное время. Громкость звука на каких-либо мероприятиях не должна превышать определенного уровня, по-моему, около 40 децибел. Это требование едино для всех - и для религиозных учреждений, и для салютов, фейерверков. Это должно соблюдаться", - заявил министр.

Напомним, в проекте закона по вопросам религиозной деятельности и религиозных объединений предусмотрено наказание за оскорбление чувств атеистов. Штраф составляет от 100 МРП, на сегодня это порядка 227 тысяч тенге.

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/stanut-zvon-kolokolov-gromkoe-chtenie-namaza-oskorbleniem-325323/
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§ 112
Re: В Казахстане хотят штрафовать за оскорбление атеистов. К...
112


(Пользователи)
Сообщений: 6454
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 28.08.17 - 18:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно, как узнать человек верит в Бога или не верит?
По моему они как то должны отличаться друг от друга?
Своими делами, поступками..
Но существенных отличий я не вижу..
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§ 112
Re: В Казахстане хотят штрафовать за оскорбление атеистов. К...
112


(Пользователи)
Сообщений: 6454
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 28.08.17 - 18:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наказать сразу всех на всякий случай и дело с концом..
Наказывать все население раз в квартал допустим..
Все равно верующим кажется что их оскорблчют те кто пьет и сквернословит, тех же оскорбляет внешний вид верующих..
Сразу и всех..
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§ сайлау курманов
Re: В Казахстане хотят штрафовать за оскорбление атеистов. К...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2075
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 28.08.17 - 21:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
я убежденный атеист и даже не могу представить как можно меня оскорбить , придите и пробуйте ...
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гога
Re: В Казахстане хотят штрафовать за оскорбление атеистов. К...




Отправлено: 28.08.17 - 21:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А я считаю,нужно ввести запрет на армянский асфальт,который у нас везде ложат,кладут,сыпят,который больше года не держится.

545
Re: В Казахстане хотят штрафовать за оскорбление атеистов. К...




Отправлено: 29.08.17 - 00:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно а каким путем вычислили что атеистов всего 10% Скорее всего не меньше 90%
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