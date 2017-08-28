Ваш земляк Re: Вагоны в стиле "Транссибирского экспресса"... #15





(Пользователи) Сообщений: 1173

Регистрация: 17.12.09 (Пользователи) Отправлено: - 00:05 Я как-то ночью возвращался из Самары в Бугуруслан. На автобус не успел, и пришлось ехать поездом. Вроде бы недалеко, 180 км, а тут ещё вагон попался сидячий. Но какой это был вагон! Песня!На потолке телевизоры, в подлокотниках гнездо для наушников, на экранах крутят фильмы, специально адаптированные для РЖД, у проводниц богатый выбор снэков и воды с лимонадами. Три туалета, чистота, как в больнице.Жаль, карма не позволяет фотки вставить, я же не Оцифрованный со своей жрачкой.