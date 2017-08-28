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≡ Вагоны в стиле "Транссибирского экспресса" курсируют по направлению Костанай - Алматы		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Вагоны в стиле "Транссибирского экспресса" курсируют по направлению Костанай - Алматы
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29424
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.08.17 - 17:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В поезде № 43/44 по направлению Костанай - Алматы и обратно курсируют необычные вагоны. Внешне они ничем не отличаются от остальных, а вот внутреннее убранство выглядит весьма специфично: вместо стандартных дверей-купе - комнатные двери на петлях, вместо привычных занавесок - шторы под старину. По стилю эти вагоны чем-то напоминают фильм "Транссибирский экспресс"
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§ юля елиссева
Re: Вагоны в стиле "Транссибирского экспресса"...
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 962
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 28.08.17 - 17:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
скупают весь вагонный хлам по странам соцблока и у нас гоняют
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§ 74
Re: Вагоны в стиле "Транссибирского экспресса"...
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4275
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 28.08.17 - 17:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
зачет!
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андрей
Re: Вагоны в стиле "Транссибирского экспресса"...




Отправлено: 28.08.17 - 17:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да когда вы уже просто , без понтов , научитесь предоставлять нормальные соответствующие времени , качественные услуги везде на всех направлениях , просто человеческие условия для всех , а не патамушта кто то от кого то или САМ , без всяких прокламаций и статей . Когда у нас будут нормальные самолёты ,поезда , больницы , автобусы , такси , парикмахерские , общепит... Мы же не воюем , нас не атакуют мигранты как саранча .Один раз где то "подметут " и понеслась ТВ , СМИ и ордена на шею . Это же всё так естественно нормальные условия...

§ 112
Re: Вагоны в стиле "Транссибирского экспресса"...
112


(Пользователи)
Сообщений: 6454
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 28.08.17 - 18:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нормальный вагон, что то необычно там..
Хотя двери то современные, Белоруссия по моему их делает..
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Костанаец
Re: Вагоны в стиле "Транссибирского экспресса"...




Отправлено: 28.08.17 - 18:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уважаемый Владимир Рожко! В июньском интервью вы говорили, что со дня на день ждете фирменные вагоны с микроволновками, диспенсерами итд. Те, что изображены на фото с немецкими надписями-это просто какой то кошмар. Пассажирам Алматы-Костанай, которые находятся в дороге почти 2 суток нужны элементарные удобства и комфорт, а не музейные условия в стиле ретро. Проедьте сами в этих вагонах и прочувствуйте то, что чувствуют пассажиры.И зря душевые демонтируют в вагонах- они как раз необходимы, особенно в жару,как этим летом. А у вас элементарно в вагонах нет кондиционеров, а если и есть , то неработающие. Верните фирменные вагоны с биотуалетами , душевыми, мягкими кушетками, розетками и тд. Если вы не состоялись как руководитель, признайте это. И не давайте пустых обещаний на многомиллионную страну. С надеждой на лучшие перемены, ваши клиенты поезда 43\44.

егор
Re: Вагоны в стиле "Транссибирского экспресса"...




Отправлено: 28.08.17 - 18:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
андрей:

Андрюха, братуха, держи краба! 100% в точку, и добавить нечего. :-)

FOMA
Re: Вагоны в стиле "Транссибирского экспресса"...




Отправлено: 28.08.17 - 20:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
андрей:
Когда у нас будут нормальные самолёты ,поезда , больницы , автобусы , такси , парикмахерские , общепит...

Ну, не все же сразу. Сначала латиницу введем.(7 лет) Потом выучим ее - полностью, все! (25 лет) Потом напишем на ней книги, умные. (12 лет) Прочтем и поумнеем (5 лет) (не достижимо) А вот потом - построим (35 лет). У меня получилось 84 года. А если серьезно, судя по тому, чего страна добилась за 25 лет независимости - боюсь для выше перечисленного и 200 лет мало. Проблема в том, что менталитет заканчивается на "распиле" бюджета!

§ сайлау курманов
Re: Вагоны в стиле "Транссибирского экспресса"...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2075
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 28.08.17 - 20:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
я даже не знаю что сказать
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Казтаг
Re: Вагоны в стиле "Транссибирского экспресса"...




Отправлено: 28.08.17 - 21:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тверской вагоностроительный завод (ТВЗ, входит в Трансмашхолдинг) выполнил контракт на поставку в Казахстан 45 пассажирских вагонов. Впервые получателями подвижного состава стали частные перевозчики, сообщает пресс-служба компании.

Правительство Республики Казахстан предложило перевозчикам принять участие в конкурсе на обслуживание социальных маршрутов, субсидируемых государством, потребовав при этом обеспечить высокое качество перевозок, в том числе и за счет обновления подвижного состава. По итогам конкурса в конце 2016 г. социальные маршруты были распределены между крупнейшим национальным оператором – «Казахстан Темир Жолы» («Казахстанские железные дороги») и несколькими частными компаниями, часть из которых обратилась с предложением о закупке новых вагонов в Трансмашхолдинг. ТВЗ изготовил и поставил заказчикам 39 плацкартных (модель 61-4447.02) и 6 купейных вагонов (серия 61-4440). Новости по теме 15:05, 04 августа 2017 г. Трансмашхолдинг поставил вагоны петербургскому метрополитену

Весь поставленный подвижной состав рассчитан на движение со скоростью 160 км/ч и эксплуатацию на протяжении 40 лет. Вагоны оснащены экологически чистыми туалетными комплексами, установками кондиционирования воздуха, системой обеззараживания воды. Для каждого пассажира предусмотрена персональная розетка для подзарядки электронных устройств. Самым существенным отличием от вагонов этих серий, поставлявшихся в Казахстан ранее, является усовершенствованный пульт управления, созданный на основе современной системы контроля и диагностики.

Ольга
Re: Вагоны в стиле "Транссибирского экспресса"...




Отправлено: 28.08.17 - 21:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ясно как божий день, что вагоны после капитального ремонта и это "ретро" не от хорошей жизни! Туалет почему не сфотографировали в этих вагонах и состояние кипятильников? Потому что это старье ничем не заменишь и не закрасишь! Ездить купейных вагонах поезда 43/44 - просто оскорбление.

Пассажир
Re: Вагоны в стиле "Транссибирского экспресса"...




Отправлено: 28.08.17 - 21:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Нормальный вагон, что то необычно там..
Хотя двери то современные, Белоруссия по моему их делает..

112-й в своем репертуаре.Никто уже эти вагоны не делает.Ехал я в таком из А-Аты примерно 3 мес.назад (или даже ранее).Эти вагоны куплены (или арендованы) из прибалтийских республик взамен обещанных новых.Нашел некоторые шильдики датированые 82-годом.Картин не видел,возможно их потом прилепили для понтов.Пусть автор расскажет про кондиционеры,биотуалеты и т.д.Жду!

Ольга
Re: Вагоны в стиле "Транссибирского экспресса"...




Отправлено: 28.08.17 - 21:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ясно как божий день, что вагоны после капитального ремонта и это "ретро" не от хорошей жизни! Туалет почему не сфотографировали в этих вагонах и состояние кипятильников? Потому что это старье ничем не заменишь и не закрасишь! Ездить купейных вагонах поезда 43/44 - просто оскорбление.

Пассажир
Re: Вагоны в стиле "Транссибирского экспресса"...




Отправлено: 28.08.17 - 21:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ольга:
здить купейных вагонах поезда 43/44 - просто оскорбление.

Вот это и есть правда.ТЧК.

Читатель 1
Re: Вагоны в стиле "Транссибирского экспресса"...




Отправлено: 29.08.17 - 00:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
#3 и #7 - вот и описали товарищи суть всего. Чётко и доходчиво. Так что придётся выбросить иллюзии о светлом будущем.
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