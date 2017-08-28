Цитата: Vital:

Замутил вот валентин опросник. Вроде безобидный. А по делу не фига небезобидный.



Да вообще, по моему мнению, очень некрасиво вышло. Одно дело подкалывать друг-друга в ходе дискуссии, другое.. вот это. Это совсем не смешно, на мой взгляд. И не достойно. Это как если бы мы все были в гостях у кого-то не вечеринке, и вдруг одна из гостей, перебрамши спиртного, начала пьяный скандал, что кто-то ее не устраивает своими взглядами и разговорами. И что она костьми ляжет, но изгонит этого человека с вечеринки (не своей, стоит заметить - она же гость). А другой гость, послушав эти пьяные крики, решил "для прикола" залезть на стол и начать громогласно опрашивать присутствующих, кто за то, чтоб вышвырнуть неугодного взашей. Как-то так.



Цитата: Vital:

Редакция по ошибке дала статус уважемого. Чел с детство не выходил из комнаты на улицу. Учился умным выбросам в инете. Согласен что умный стал. Но не уважаемый 100%.



Ну ты тоже перегибаешь палку уже..