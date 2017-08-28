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§ NG.kz
Концепцию дальнейшей модернизации системы социального обслуживания обсудили в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29424
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.08.17 - 19:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Особый интерес участники обсуждения проявили к положениям проекта, способствующим созданию малых домов социального обслуживания. В них люди, нуждающиеся в соцподдержке, будут находиться в привычной для них домашней обстановке.
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Шульц
Re: Концепцию дальнейшей модернизации системы социального...




Отправлено: 28.08.17 - 19:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Цели концепции: совершенствованию тарифной системы соцуслуг,

поясните что за тарифная система услуг, непонятно

димон
Re: Концепцию дальнейшей модернизации системы социального...




Отправлено: 28.08.17 - 19:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
по любому надо обсудить, а то!

§ сайлау курманов
Re: Концепцию дальнейшей модернизации системы социального...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2075
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 28.08.17 - 21:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
выкрутилсяКод:
предложил такого рода вопросы систематизировать
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Полтора Иван
Re: Концепцию дальнейшей модернизации системы социального...




Отправлено: 28.08.17 - 23:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
- У нас приобрели слуховые аппараты, которые никому не помогают, - привела пример Колоскова.
Производства России..о чём можно рассуждать...Лучше бы купили китайские...

Читатель 1
Re: Концепцию дальнейшей модернизации системы социального...




Отправлено: 28.08.17 - 23:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как называют людей, "толкущих воду в ступе"??
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