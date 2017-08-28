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* 112
Устали от плохих дорог? Жалуйтесь!
112


(Пользователи)
Сообщений: 6477
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 28.08.17 - 17:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
при чом тут интервью, ОК просит только фото.
Или ты решил расширить тему командировки?

Цитата:
Ольга Колоколова:
Что там конкретно. Как давно

На эти слова..
Мы то там не знаем вообще ничего как давно, когда и почему..
Просто можем ошибиться в каких то цифрах и как окажется станем не объективны..
А так чабана какого нужно спросить, старожила..
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* 112
Устали от плохих дорог? Жалуйтесь!
112


(Пользователи)
Сообщений: 6477
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 28.08.17 - 17:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Можно вообще круг дать Тобол, Денисовка, Камысты, Алтынсарино, Дружба, Караменды, Аулиеколь..
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Маркс
Устали от плохих дорог? Жалуйтесь!




Отправлено: 28.08.17 - 17:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Фото нет, но реально ужасная дорога Костанай - Петропавловск. Сочувствую тем, кому необходимо ездить по этой дороге. Единственный плюс - транспорта немного.

Водитель
Re: Устали от плохих дорог? Жалуйтесь!




Отправлено: 28.08.17 - 18:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Качар-Федоровка. Особенно участок между Качар и Владыкинкой

Аня
Re: Устали от плохих дорог? Жалуйтесь!




Отправлено: 28.08.17 - 18:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С Лисаковска вообще нет ни в одно направление хорошей дороги. Куда не поедь, везде ужас. Проще написать по-моему где у нас в области дороги хорошие. Мост тобольский делают уже сколько времеми, обещали сдать в срок, но что то мало верится. От с.Тарановское в сторону границы РФ года 4 уже делают дорогу. За это время успели уже положить латки на новый асфальт, который делали сначала). Хорошие дороги только вокруг Костаная и на этом все!

Автомобилист
Re: Устали от плохих дорог? Жалуйтесь!




Отправлено: 28.08.17 - 18:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Рад что в городе начали в этом году делать. Архимед молодец.

§ сайлау курманов
Устали от плохих дорог? Жалуйтесь!
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2075
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 28.08.17 - 21:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
приглашаю на промышленую в рудном , последний дом у оврага мой дом, пиво-водка , закуска всегда в наличии , добро пожаловать!
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* Доктор СИЗО
Устали от плохих дорог? Жалуйтесь!
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3895
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 28.08.17 - 22:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Самый ужасный участок дороги притаился в самом городе....это если ехать от улицы Карбышева - с 2 развилок до плодоовощной базы и дальше до гаражного кооператива Южный....похоже 2,5 дороги не ремонтировались лет 30....так сильно разбита дорога....
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