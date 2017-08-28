Аня Re: Устали от плохих дорог? Жалуйтесь! #20







Отправлено: - 18:19 С Лисаковска вообще нет ни в одно направление хорошей дороги. Куда не поедь, везде ужас. Проще написать по-моему где у нас в области дороги хорошие. Мост тобольский делают уже сколько времеми, обещали сдать в срок, но что то мало верится. От с.Тарановское в сторону границы РФ года 4 уже делают дорогу. За это время успели уже положить латки на новый асфальт, который делали сначала). Хорошие дороги только вокруг Костаная и на этом все!