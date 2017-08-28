JereK Re: Флуд и оффтопик часть 3 #5949





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1144

Регистрация: 13.09.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:10 Меж тем, в теме с голосованием, пункт "пусть остается" набрал заметно больше голосов. Так что, марик, при всех твоих закидонах, харизмы тебе не занимать. И люди тебя любят.