Мистер Re: Флуд и оффтопик часть 3 #5939







Отправлено: - 21:45 Часто сижу и читаю форум, комментарии пользователей. И вот что заметил, хоть я более чем полностью не согласен с мнением пользователя 112, но человек пишет комментарии в рамках правил, со стороны администрации к нему не может быть претензий. Что раздражает больше всего, можно сколько угодно прикладывать руки к лицу и вопить: "Посмотрите что он пишет, абсурд, бред, на костер его!!!", но ведь он все пишет в рамках правил форума, так что не стоит обвинять администрацию сайта в предвзятости, а стоит все таки понимать что оскорбляя человека вы играете ему на руку?