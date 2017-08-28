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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3627
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 28.08.17 - 19:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
порнографией

Каждый судит в меру своей испорченности.
По Фрейду, у тебя это вообще видимо болит.
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Мирон
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 28.08.17 - 20:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
обратил внимание на форум, как лгуны особо одаренные на некоторых пользователей %%%%%, после того как им кукушку срывают в дискуссиях. весело у вас тут. останусь. фривольный форум.

[Исправлено: DrDjekel, 28.08.2017 - 21:48]

§ Валентин
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6619
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 28.08.17 - 20:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мирон:
весело у вас тут. останусь. фривольный форум.


Похабная квартирка... © :)
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§ Vital
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4564
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 28.08.17 - 20:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мирон вы новенький ? Я так понял. Вы зашли в пахабную квартирку(с) будь любезен ваше первое вызказывание про лгуна . по факту есть че? Или тупо очередная масовка пришла?
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nemes
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 28.08.17 - 21:00
Комментарий удален модератором.

nemes
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 28.08.17 - 21:03
Комментарий удален модератором.

§ Vital
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4564
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 28.08.17 - 21:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Еще хотел поставить точку. ( модер позволь) так вот я заметил что некоторые бараны по другому не как не поварачивается язык сказать. Считают что нет у меня мнения что пляшу под дудку Марик. 👆выше читаем.
Я с Лилей в дружеских отношениях она же вроде начала. Наверно хочешь щас сказать не вашим не нашим? Опять мимо. Лиля подтвердит. У меня есть ее телефон я ей открыто без лицимерия сказал что буду защищать Марика. Как могу. Я не интелегент . часто тупо посылаю.
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§ Vital
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4564
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 28.08.17 - 21:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И еще вот. Забыл . в отличии от некотрых я в личке интриги не рождаю.
П.с реально я смотрю общество не здорово. Личить нужно
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§ kbkz1980
Re: Флуд и оффтопик часть 3
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3025
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 28.08.17 - 21:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Я с Лилей в дружеских отношениях

Губу закатай
Цитата:
Vital:
У меня есть ее телефон я

Уже нет.
Вообще Виталик,мне абсолютно по балобасу кого ты защищаешь.Просто не люблю людей ,которые слишком много трепят,не пойми в какой кондиции.Удачи.
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 6477
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 28.08.17 - 21:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Развели тут балаган, кстати вот ваш и уровень..
Другого вам не дано..
Обижайтесь вы там не обижайтесь, так я вижу общую ситуацию..
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 6477
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 28.08.17 - 21:40
Комментарий удален модератором.
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 6477
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 28.08.17 - 21:44
Комментарий удален модератором.
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§ Vital
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4564
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 28.08.17 - 21:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Че враги? Губу закатывать.? Ну и ладно. Господи это ж сколько людей злых нас окружают. Страшно. Реально жутко.
Хочу тему даже вспомнить Марика про нож в спину. Жаль конечно что форум привратился в гадость. Жаль реально. Жаль что подонки начинают выигрывать. Жаль !!!
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Мистер
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 28.08.17 - 21:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Часто сижу и читаю форум, комментарии пользователей. И вот что заметил, хоть я более чем полностью не согласен с мнением пользователя 112, но человек пишет комментарии в рамках правил, со стороны администрации к нему не может быть претензий. Что раздражает больше всего, можно сколько угодно прикладывать руки к лицу и вопить: "Посмотрите что он пишет, абсурд, бред, на костер его!!!", но ведь он все пишет в рамках правил форума, так что не стоит обвинять администрацию сайта в предвзятости, а стоит все таки понимать что оскорбляя человека вы играете ему на руку?

* Алиса
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3582
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 28.08.17 - 21:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну что показали некоторые свою личину, душу отвели))) Выплеснули всё что, наверное, долго держали в себе. Стало легче, надеюсь. С облегчением всех!!!
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