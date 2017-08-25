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≡ Низкий процент участия в ЕНТ будет расцениваться, как недоработка учителей в части патриотического воспитания		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Низкий процент участия в ЕНТ будет расцениваться, как недоработка учителей в части патриотического воспитания
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29424
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.08.17 - 15:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так поставил вопрос аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ, который сегодня, 25 августа, участвовал в августовском педагогическом совещании. Массовый отъезд выпускников на учебу за пределы Казахстана он считает серьезной проблемой.
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§ Обликоморале
Re: Низкий процент участия в ЕНТ будет расцениваться, как...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3627
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 28.08.17 - 15:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Как неожиданно, да?

А что не так Доктор сказал?
Так и было и не только в Кустанае, по " совку" всему, особенно в профильные Вузы хорошо брали, даже определенные квоты на это были.
И не надо врать, что деревенских спецом валили, перед развалом совка им даже приоритет при поступлении был.
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Бывалый
Re: Низкий процент участия в ЕНТ будет расцениваться, как...




Отправлено: 28.08.17 - 15:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
А что не так Доктор сказал?

Все так сказал.
Ты прочти еще раз.
Цитата:
Обликоморале:
И не надо врать, что деревенских спецом валили

Правда не может быть враньем.

§ Обликоморале
Re: Низкий процент участия в ЕНТ будет расцениваться, как...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3627
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 28.08.17 - 16:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Ты прочти еще раз.

А смысл?
Если в отличии от тебя, я с первого раза понял, что он написал.
Цитата:
Бывалый:
Правда не может быть враньем.

Тут я согласен, только в твоих словах я редко вижу правду.
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Бывалый
Re: Низкий процент участия в ЕНТ будет расцениваться, как...




Отправлено: 28.08.17 - 16:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
А смысл?
Если в отличии от тебя, я с первого раза понял, что он написал.

Смысла действительно нет.
Ты не понял с первого раза, не понял повторно, значит не поймешь никогда.
Чао.
Цитата:
Обликоморале:
Тут я согласен, только в твоих словах я редко вижу правду.

Редко кто может признать правду, если она горька.
Чао.

§ Обликоморале
Re: Низкий процент участия в ЕНТ будет расцениваться, как...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3627
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 28.08.17 - 16:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:

И это все что ты мог ответить по существу?))))
Да и то словами Бань Чао?
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Бывалый
Re: Низкий процент участия в ЕНТ будет расцениваться, как...




Отправлено: 28.08.17 - 17:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
И это все что ты мог ответить по существу?))))

Тебе по существу было отвечено в #106.
Но ты существо ниасилил.
Какой смысл продолжать тебе, слепцу, разъяснять оче видные вещи?
Ты даже выделенного мною в ответе старому не заметил...

§ Обликоморале
Re: Низкий процент участия в ЕНТ будет расцениваться, как...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3627
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 28.08.17 - 17:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:

И это ты называешь по существу?
Цитата:
Бывалый:
Все так сказал.
Ты прочти еще раз.

И в то же время продолжил далее...
Цитата:
Бывалый:

Смысла действительно нет.

Отсюда возникает вопрос.
Какое может быть существо, там где смысла нет?
Это намного очевидней, твоего выделенного.
Ты же ясно дал понять, без всяких выделений..

Цитата:
А с советского периода и до введения в ЕНТ - шансы поступить в ВУЗ через классический экзамен у селян были невелики

Чего уж теперь вилять и искать лазейки.
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Бывалый
Re: Низкий процент участия в ЕНТ будет расцениваться, как...




Отправлено: 28.08.17 - 18:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
И это ты называешь по существу?

А что тебе - по буквам надо разжевать?
Как дитяти малому?
Иди назад в детсад и пусть тебе там разжевывают, коли в свое время не научился.
Но я тебя полюбил, поэтому я тебе намекну: у нас все ВУЗы имеют сельхознаправленность?
Если уж до тебя и счас не допрет, ну тогда точно тебе назад в детсад надо...

* 112
Re: Низкий процент участия в ЕНТ будет расцениваться, как...
112


(Пользователи)
Сообщений: 6478
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 28.08.17 - 18:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
перед развалом совка им даже приоритет при поступлении был.

Нет, никакого приоритета не было.
Это в 87м по моему году Горбачев какой то указ издал, что хорошисты идут без экзаменов в технари..
Про селян ни слова.
Я же от села поступал в технарь и должен был отработать по профессии там, как и всегда..
Профайл

§ Обликоморале
Re: Низкий процент участия в ЕНТ будет расцениваться, как...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3627
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 28.08.17 - 19:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
А что тебе - по буквам надо разжевать?

То что ты жвачное, мне и так известно.
Тягомотину тут жуешь несусветную.
Как будто с\х Вуз, уже и не Вуз.
Но это ладно, ты же работал в приемной комиссии и все расклады знаешь.
А я в отличие тебя, это помню из реала, сколько колхозников училось в Вузе, в городе Питере. Да и одноклассники мне рассказывали про ситуацию в других Вузах -Москвы, Питера, Ебурга, Челябинска. Ты хочешь сказать мне тебе, балоболу, надо верить или своим глазам и однокашникам?
Продолжай жевать и дальше, иногда это лучше, чем говорить.
Цитата:
112:

Еще один, пытается тут впарить то, ап чом сам и не ведает.
Иди лучше шурши в тех темах, где ты более менее сведущ..
ПысЫ: Я все сказал, так что все ваши попытки оправдаться в своих глазах, только ваше ЧСД может и потешат. Не более.
Профайл

гость
Re: Низкий процент участия в ЕНТ будет расцениваться, как...




Отправлено: 28.08.17 - 21:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Я же от села поступал в технарь и должен был отработать по профессии там, как и всегда.

А от какого села ,если не секрет?

гость
Re: Низкий процент участия в ЕНТ будет расцениваться, как...




Отправлено: 28.08.17 - 21:46
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