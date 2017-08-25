Цитата: Бывалый:

А что тебе - по буквам надо разжевать?

То что ты жвачное, мне и так известно.

Тягомотину тут жуешь несусветную.

Как будто с\х Вуз, уже и не Вуз.

Но это ладно, ты же работал в приемной комиссии и все расклады знаешь.

А я в отличие тебя, это помню из реала, сколько колхозников училось в Вузе, в городе Питере. Да и одноклассники мне рассказывали про ситуацию в других Вузах -Москвы, Питера, Ебурга, Челябинска. Ты хочешь сказать мне тебе, балоболу, надо верить или своим глазам и однокашникам?

Продолжай жевать и дальше, иногда это лучше, чем говорить.

Цитата: 112:



Еще один, пытается тут впарить то, ап чом сам и не ведает.

Иди лучше шурши в тех темах, где ты более менее сведущ..

ПысЫ: Я все сказал, так что все ваши попытки оправдаться в своих глазах, только ваше ЧСД может и потешат. Не более.