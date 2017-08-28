Костанаец Re: Вагоны в стиле "Транссибирского экспресса"... #5







Отправлено: - 18:49 Уважаемый Владимир Рожко! В июньском интервью вы говорили, что со дня на день ждете фирменные вагоны с микроволновками, диспенсерами итд. Те, что изображены на фото с немецкими надписями-это просто какой то кошмар. Пассажирам Алматы-Костанай, которые находятся в дороге почти 2 суток нужны элементарные удобства и комфорт, а не музейные условия в стиле ретро. Проедьте сами в этих вагонах и прочувствуйте то, что чувствуют пассажиры.И зря душевые демонтируют в вагонах- они как раз необходимы, особенно в жару,как этим летом. А у вас элементарно в вагонах нет кондиционеров, а если и есть , то неработающие. Верните фирменные вагоны с биотуалетами , душевыми, мягкими кушетками, розетками и тд. Если вы не состоялись как руководитель, признайте это. И не давайте пустых обещаний на многомиллионную страну. С надеждой на лучшие перемены, ваши клиенты поезда 43\44.