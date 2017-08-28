Мирон Re: Флуд и оффтопик часть 3 #5927







Отправлено: - 20:15 обратил внимание на форум, как лгуны особо одаренные на некоторых пользователей др...ат, после того как им кукушку срывают в дискуссиях. весело у вас тут. останусь. фривольный форум.