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≡ Моя Деревенька и её окрестности.		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Страница 466 из 466«1...464465466
Куратор темы: drakon
§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11757
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 26.08.17 - 12:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
завалялась бутылочка..

Ох,сколько таких бутылочек в интернете - валяются... :lol: :oops: :-P
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§ Обликоморале
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3627
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 26.08.17 - 12:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Одно дело в интернете, другое у меня.
:-P
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11757
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 26.08.17 - 12:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Одно дело в интернете, другое у меня.

Сфотай на фоне календаря... :lol:
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§ Обликоморале
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3627
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 26.08.17 - 13:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Сфотай

У меня даже мыльницы нет, забыл чтоле?
Телепон - нокиа 3310, календарь ваще забыл что такое.
Это ты, да Маврик ...сплошные фотокорреспонденты.
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11757
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 26.08.17 - 16:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
сплошные фотокорреспонденты.

Шарлотте,Шарлотте,Шарлотка
Вот так у нас охраняеют Шарлотту на

Празднике. Попробуй подойди и
схвати чего нибудь... :lol: :oops:
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11757
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 27.08.17 - 13:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Красиво? Вижу,что да.

Особенно,когда лучи Солнца на
него - падают... :oops:
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11757
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 27.08.17 - 17:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Даже и не предствлял себе,что в 100 метрах

от центра деревеньки - есть такие места... :-o :oops:
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11757
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 27.08.17 - 18:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно,кто там наверху

яблоки - грызёт?... :-o
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11757
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 27.08.17 - 23:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всем Привет от Барбары.

Сказала - заканчивайте Марика - "травить"... 8-)
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Все просто
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 28.08.17 - 13:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Сказала - заканчивайте Марика - "травить"

Дракош, это как дети - балуются.

§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11757
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 28.08.17 - 13:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Восемнадцатый год живу здесь и никогда не обращал

внимания.Оказывается на Липах тоже растут ягоды.
Я думал,что только Липовый Цвет собирают,как
лекарственное растение.Оказывается и ягоды-
тоже. Век - живи и век - учись... :lol: :oops:
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* 112
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
112


(Пользователи)
Сообщений: 6462
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 28.08.17 - 18:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
только Липовый Цвет собирают,как
лекарственное растение.Ок

Хочу облепиху насобирать, куда нибудь поехать..
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11757
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 28.08.17 - 19:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно, кто на этом "СМАРТЕ" ездит?

Полицейский или его дочка?... :lol:
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11757
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 28.08.17 - 19:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Моя мини выставка ЭКСПО

Это - сфера,а это-

источник возобновляемой энергии... :lol: :oops:
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11757
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 28.08.17 - 19:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А это - сфера - ночью,светит,наверное

как Астанинская. Вот что значит-
Энергия будущего... :oops:
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