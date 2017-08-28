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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3627
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 28.08.17 - 19:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
порнографией

Каждый судит в меру своей испорченности.
По Фрейду, у тебя это вообще видимо болит.
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Мирон
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 28.08.17 - 20:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
обратил внимание на форум, как лгуны особо одаренные на некоторых пользователей др...ат, после того как им кукушку срывают в дискуссиях. весело у вас тут. останусь. фривольный форум.

§ Валентин
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6619
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 28.08.17 - 20:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мирон:
весело у вас тут. останусь. фривольный форум.


Похабная квартирка... © :)
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§ Vital
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4558
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 28.08.17 - 20:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мирон вы новенький ? Я так понял. Вы зашли в пахабную квартирку(с) будь любезен ваше первое вызказывание про лгуна . по факту есть че? Или тупо очередная масовка пришла?
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Гость
Флуд и оффтопик (часть 3)




Отправлено: 28.08.17 - 21:00
Комментарий проходит проверку.

Гость
Флуд и оффтопик (часть 3)




Отправлено: 28.08.17 - 21:03
Комментарий проходит проверку.
Ответить Новый топик
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