андрей Re: В Костанае 28-го и 29 августа не будет холодной воды в... #1







Отправлено: - 13:44 Сколько лет стояла спорт площадка ТУ- 10 ,а последнии года три - четыре разворотили в хлам , водилы там уже дорогу накатали в промежутке между ремонтами ,а эти всё сделать не могут .два вопроса имеет ли право на лицензирование учебное заведение если нет уличной спортплощадки . И второй , хватит ли 12 лет учёбы ,что бы заново взрастить профи кои были потерянны безвозвратно ...